شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح فعالة لتقليل الانتفاخ بعد تناول الفتة واللحمة في العيد والان مع تفاصيل الخبر

يعانى معظمنا من الانتفاخ وعدم الشعور بالراحة خاصة بعد تناول الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون وهو الحال بعد تناول وجباتنا في عيد الأضحى، لذلك من المهم اتباع مجموعة من النصائح الفعالة للوقاية من الانتفاخ بعد أكلات العيد، حسبما أفاد موقع "medicalnewstoday".

فيما يلى.. نصائح فعالة للتخلص من الانتفاخ بعد تناول أكلات العيد الدسمة:

- تجنب النوم بعد الأكل مباشرة

تعتبر من العادات الصحية السيئة التي يقوم بها معظمنا وهى النوم بعد تناول الطعام، لذلك من المهم مقاومة النوم بعد الأكل لأنه عامل أساسي في الشعور بالانتفاخ، ويمكننا الانشغال في أي عمل لمقاومة النوم من أجل عملية هضم صحية.

- التقليل من الدسم

حاول قدر الإمكان ألا تفرط في تناول الأطعمة الدسمة عالية الدهون، خاصة أنه لا يتم هضمها بسهولة وقد يعانى بعض الأشخاص بسبب ذلك ما يؤدى إلى الشعور بالانتفاخ.

- تناول الأطعمة التي تقلل الانتفاخ

تناول الأطعمة المعروفة بخصائصها في تقليل الانتفاخ، مثل الموز والخيار والزبادي، والتي تحتوى على خصائص مهدئة للمعدة ويسهل عملية الهضم وتعزز حركة الأمعاء المنتظمة.

- تجنب تناول المشروبات الغازية

المشروبات الغازية تزيد الشعور بالانتفاخ على عكس ما هو متعارف عليه، حيث يعتقد البعض أن تناولها بعد الطعام الدسم يساعد في تقليل الانتفاخ لاحتوائها على الصودا، ولكن هذا الكلام غير صحيح، فهى تزيد الانتفاح، لذلك يفضل تناول مشروبات عشبية المهدئة بدلًا منها.