شكرا لقرائتكم خبر عن احمِ نفسك وعائلتك من التسمم الغذائي في العيد بهذه النصائح البسيطة والان مع تفاصيل الخبر

الالتزام ببعض القواعد والإجراءات الصحية أمر ضرورى بالنسبة لنا وللحفاظ على صحة أطفالنا خاصة في الأعياد والمناسبات، والالتزام بإجراءات النظافة الشخصية سواء داخل أو خارج المنزل، وكذلك النظافة أثناء إعداد الطعام وغيرها ضرورة للوقاية من التسمم الغذائي وأى أمراض أخرى قد نكون عُرضة لها، حسبما أفاد موقع "WEBMD".

فيما يلى.. أعراض التسمم الغذائي التي يجب أن ننتبها لها جيدًا:

- صداع

- ارتفاع فى درجة الحرارة

- اضطراب وآلام المعدة

- القىء

- الإسهال

فيما يلى.. نصائح للوقاية من التسمم الغذائي في العيد:

- غسل اليدين جيدًا، وهو أمر في بالغ الأهمية، خاصة قبل تناول الطعام وبعده، وعند الخروج للتنزه يجب الحرص أيضًا على غسل اليدين وإذا لم يتوافر مكان يمكننا استخدام مطهرات لليدين للوقاية من أي عدوى، وكذلك قبل وبعد إعداد الطعام في لمطبخ وأثناء الطهى يجب تكرار غسل اليدين.

- أثناء الطهى، يُفضل استخدام ألواح تقطيع منفصلة للوقاية من أي بكتيريا ضارة قد تنتقل من اللحوم النيئة إلى الخضروات، لذلك يجب استخدام الواح تقطيع للحوم منفصلة عن الخضروات والفاكهة وغيرها.

- تنظيف أدوات الطهى باستمرار، حيث يجب غسل السكاكين والمعالق المستخدمة في الطهى بعناية، خاصة بعد تلك التي نستخدمها مع اللحوم النيئة.

- عند التنزه خارج المنزل، يجب التأكد جيدًا من حفظ الطعام المحمول معنا حتى لا يكون عُرضة للفساد ويسبب التسمم الغذائي لأفراد عائلتك، كما يجب غسل المعالق والشوك المستخدمة قبل تناول الطعام بها.