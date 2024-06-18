شكرا لقرائتكم خبر عن ما تلخبطش فى الأكل.. نصائح للاستمتاع بأطعمة عيد الأضحى بدون مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

الحفاظ على نظام غذائى متوازن وصحى فى احتفالات عيد الأضحى من المشاكل التى تواجه الكثير من الأشخاص، فى ظل الأجواء الاحتفالية والعزومات، وفى هذا التقرير نقدم نصائح تساعد على التغذية السليمة والاستمتاع بأطعمة عيد الأضحى بدون مشاكل صحية، بحسب موقع "Daily saba".

نصائح للاستمتاع بأطعمة العيد بدون مشاكل صحيةخطط لوجباتك

قبل أن تبدأ الاحتفالات، خذ بعض الوقت للتخطيط لوجباتك، ادمج مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل البروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات سيساعدك التخطيط المسبق على اتخاذ خيارات صحية ومنع الإفراط في تناول الطعام.

الاعتدال

انتبه إلى حجم وكميات الطعام التي تتناولها في عيد الأضحى، وتناول الطعام ببطء للسماح لجسمك بالشعور بالشبع، بهذه الطريقة، يمكنك الاستمتاع دون الإفراط في تناول الطعام.

إعطاء الأولوية للبروتين الخالي من الدهون

اختر قطع اللحوم الخالية من الدهون، مثل الدواجن منزوعة الجلد أو قطع لحم البقر أو لحم الضأن الخالية من الدهون،

وإزالة الدهون المرئية واختيار طرق طهي صحية أكثر مثل الشوي، ما يساعد على تقليل تناول الدهون غير الصحية.

لا تنس الألياف

قم بتضمين الأطعمة الغنية بالألياف فى وجبات عيد الأضحى، يمكن للحبوب الكاملة مثل الأرز البني وخبز القمح الكامل والكينوا أن توفر العناصر الغذائية الأساسية وتساعد في تنظيم عملية الهضم، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الفواكه والخضروات مثل التمر والتين والسبانخ والسلطة الخضراء مصادر ممتازة للألياف.

حافظ على رطوبة جسمك

من الضروري أن تبقى رطبًا، خاصة في الطقس الحار، اشرب الماء أو الأعشاب بدلاً من المشروبات السكرية، وقلل من تناول المشروبات الغازية والعصائر السكرية لأنها يمكن أن تساهم في زيادة استهلاك السعرات الحرارية.

الأكل الواعي

مارس اليقظة الذهنية أثناء الاستمتاع بوجبات العيد، تمهل وانتبه إلى طعم وملمس ورائحة كل قضمة لتكون أكثر وعيًا بإشارات الشبع التي يرسلها جسمك، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام غير الضروري.

حلويات متوازنة

اختر كميات أقل من الحلويات أو شاركها مع الآخرين أو اختر بدائل صحية مثل سلطات الفواكه الطازجة.

النشاط البدني

يعد الحفاظ على نمط حياة نشط أمرًا ضروريًا خلال عيد الأضحى، انخرط في الأنشطة البدنية مثل المشي مع العائلة أو ممارسة الألعاب في الهواء الطلق أو ممارسة الرياضة.