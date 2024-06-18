لطلاب الثانوية العامة.. 5 أطعمة احرص عليها قبل الامتحان

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يستكمل طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم بعد عيد الأضحى المبارك، لكن كثير من الطلبة لا يهتم بالتغذية الجيدة هذه الأيام، رغم أن التغذية الصحية الجيدة تؤثر على مستوى تركيز الطالب وانتباهه، وكذلك أدائه فى الامتحان، فى هذا التقرير نتعرف على 5 أطعمة يجب أن يكثر من تناولها طلبة الثانوية العامة لتحسين تركيزهم وانتباههم فى فترة الامتحانات.

لطلاب الثانوية العامة.. 5 أطعمة أكثر من تناولها قبل الامتحان

وبحسب موقع score at the toيتجاهل عدد كبير من الطلاب وجبة الإفطار في يوم الامتحان أو يتناولون الأطعمة السكرية التي تمنحهم ارتفاعًا سريعًا، يتبعه انهيار حاد.

لا يتعلق الأمر فقط بما تأكله على الإفطار. تظهر الأبحاث أن ما تأكله خلال الـ 12 ساعة التي تسبق الامتحان مهم، لذا يجب على الطلبة البدء في الاستعداد وتناول الطعام بشكل جيد في اليوم السابق.

1. السمك لأوميجا 3

أوميجا 3 غذاءً ممتازًا للدماغ للتحضير للامتحانات، وغالبًا ما يتحدث الناس عن الأسماك الدهنية باعتبارها أهم غذاء للدماغ. وفقًا لموقع WebMD، تعد أوميجا 3 طريقة رائعة للحفاظ على قدرات التركيز وقدرة الدماغ واليقظة العامة.

أفضل مصدر لأوميجا 3 السهلة هو أسماك المياه الباردة الزيتية. يعتبر سمك السلمون البري في ألاسكا هو المنافس الرئيسي، على الرغم من أن سمك السلمون المرقط والسردين والماكريل والرنجة تحتوي جميعها على أحماض أوميجا 3 الرائعة.

2. الفواكه والخضروات الداكنة لاحتوائها على مضادات الأكسدة

يبدو أنه كلما كانت الفاكهة أو الخضار داكنة اللون، كلما كانت أكثر صحة بالنسبة لك.

تشير الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة يمكن أن تحسن شيخوخة الدماغ والذاكرة.

وفقا لكلية هارفارد للصحة العامة، فإن مضادات الأكسدة هي الأكثر فائدة عندما يتم الحصول عليها من خلال الأطعمة الكاملة.

لتعزيز مستويات مضادات الأكسدة لديك، بعض أفضل الأطعمة التي يجب تناولها قبل الاختبار هي:

-التوت، وخاصة التوت الأزرق

الفاصوليا الحمراء والفاصوليا السوداء

-الخرشوف

-البرقوق

-التفاح

3. الكربوهيدرات المعقدة

يستخدم الدماغ السكر كوقود. لسوء الحظ، فإن السكريات البسيطة الموجودة في المشروبات الغازية والحلوى تحترق بسرعة كبيرة جدًا بحيث لا تمنح الطالب طاقة ثابتة هذا هو السبب في أن الكربوهيدرات المعقدة تعتبر من الأطعمة السكرية الرائعة التي يجب تناولها قبل الاختبار.

تحتاج أدمغتنا إلى ضعف كمية الطاقة التي تحتاجها بقية الخلايا في أجسامنا. أفضل مصدر لهذا الوقود هو الكربوهيدرات المعقدة مثل الفواكه الطبيعية والخضراوات والحبوب التي تتم معالجتها بأقل قدر ممكن.

بعض الأطعمة الكربوهيدراتية المعقدة التي يجب تناولها قبل الاختبار تشمل:

الحبوب الكاملة – يعتبر دقيق الشوفان المقطع خيارًا رائعًا لوجبة الإفطار قبل الاختبار

الفواكه والخضروات الطازجة

الفول والبقوليات الأخرى

4. بروتين عالي الجودة

البروتين مهم للطاقة ، مما يعني أن الطلاب يحتاجون إلى غذاء غني بالبروتين خلال أيام الاختبار. يوصي موقع WebMD بتناول وجبة إفطار تحتوي على البروتين لتقليل القلق، وهو أمر يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في يوم الاختبار.

تشمل بعض بروتينات الإفطار الممتازة ما يلي:

اللحوم الخالية من الدهون - الديك الرومي

البيض: بياض البيض جيد، والصفار لا يحتوي على البروتين

الحليب - الحليب قليل الدسم

5. الماء

من المهم الترطيب بقدر أهمية تناول أطعمة الدماغ أثناء الامتحانات، شرب الكثير من الماء في الصباح وحمل زجاجة ماء معهم إلى اختباراتهم.

إن البقاء رطبًا لا يساعدك فقط على الشعور باليقظة والإدراك. قد يؤدي شرب الماء أيضًا إلى تقليل قلق الاختبار، لذلك عندما يشعر الطلاب بالتوتر، نطلب منهم أن يشربوا الماء.

