شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون الإسهال معديا؟ تعرف على طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

ليس كل الإسهال يمكن أن يسبب العدوى للغير، بل إن أغلب أنواع الإسهال لا تسبب العدوى لباقى أفراد الأسرة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع هيلث المعنى بالصحة العامة والأمراض، موضحا أن هناك الكثير من أنواع ومسببات وعوامل الإسهال المختلفة، تلك التي تسبب اضطرابا معويا ينتج عنه هذا الاضطراب في الإخراج وسيولة التبرز تدريجيا.

وتابع التقرير أن أغلب أسباب الإسهال غير المعدى والطبيعى الذى يمكن أن يصيب أغلبنا، هي الحساسية من الطعام، أو التحسس تجاه وجبة معينة، وهو ما يستمر لفترات طويلة ولا مشكلة منه، ولكن هناك نوعيات من الإسهال تجعله معديا، هذه العدوى الناتجة علن انتقال البكتيريا للبطن أو الفيروسات أو الطفيليات كذلك.

وتابع التقرير أنه يمكن ببعض العلامات البسيطة تعرف ما إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك يعانى من الإسهال المزمن، وهو ما يوضحه التقرير تفصيلا من خلال توضيح أن هذا الإسهال يكون مفاجئا، وليس إسهالا مطولا يأتيك على فترات طويلة كما يفعل الإسهال غير المعدى، كذلك إذا كنت تناولت طعاما غير جيد أو فاسد مؤخرا، أو كنت تعاملت مع شخص عانى الإسهال مؤخرا، كانت ذلك عدوى محققة.

ويمكن علاج هذا النوع من الإسهال من خلال السوائل المتسمرة التي تعوض الفاقد، وتدريجيا سوف يتلاشى من تلقاء نفسه، فضلا عن تناول الأطعممة الممسكة، البسيطة اعلى المعدة مثل البطاطس المسلوقة، ويمكن الوقاية منه من خلال مجموعة من النصائح :

غسيل يديك الدائم ونظافتك الدائمة تعزز من وقايتك منه

لا تستخدم مرحاضا بدون واق

نظف المرحاض جيدا بعد استخدام كل فرد من أفراد الأسرة

اطهى طعامك جيدا وزد من مدة الطهى

اغسل جميع أنواع الفاكهة والخضراوات جيدا للغاية



