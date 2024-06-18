شكرا لقرائتكم خبر عن طرق طبيعية للتخلص من الحموضة بعد وجبات العيد الدسمة والان مع تفاصيل الخبر

بعد تناول وجبات عيد الأضحى من اللحوم الدسمة ينتاب الكثيرون شعور بالحموضة أو حرقة المعدة وبحسب ما نشره موقع houstonmethodist يمكن الاستعانة بطرق منزلية للعلاج الأعراض .

العلاجات المنزلية لحرقة المعدة

ـ تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام

الاستلقاء ومعدتك مليئة بالطعام يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة ويجعل أعراض حرقة المعدة أسوأ. تجنب تناول الطعام خلال 2-3 ساعات من موعد نومك حتى يتوفر لمعدتك متسع من الوقت لتفرغ.

ـ مقاومة الرغبة في الإفراط في تناول الطعام أو تناول الطعام بسرعة

خاصة إذا قمت بذلك قبل النوم مباشرةً، نظرًا لأن وجود كمية كبيرة من الطعام في معدتك قد يزيد الضغط على الصمام الذي يمنع حمض المعدة من الوصول إلى المريء، مما يزيد من احتمالية ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.

ـ اتخذ خطوات لإنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن

الوزن الزائد يضع ضغطًا إضافيًا على معدتك، مما يزيد من خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي وحرقة المعدة. إن تناول نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا هما أول خطوتين للحفاظ على وزن صحي وفقدان الوزن الزائد.

ـ ارفع رأس سريرك

إن رفع رأسك وصدرك أعلى من قدميك أثناء النوم يمكن أن يساعد في منع وتخفيف الارتجاع الحمضي وحرقة المعدة. يمكنك القيام بذلك عن طريق رفع رأس سريرك باستخدام كتل أسفل أعمدة السرير احذر من تكديس الوسائد، لأن هذا عادة لا يكون فعالاً وقد يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

ـ توقف عن التدخين إذا كنت مدخنًا

يمكن أن يؤدي الإقلاع عن التدخين إلى تقليل تكرار وشدة الارتجاع الحمضي، وفي بعض الحالات، قد يؤدي إلى القضاء عليه.