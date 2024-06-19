شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن "النخالة البيضاء".. الأعراض والأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

النخالة البيضاء مشكلة جلدية معروفة،رغم أن البعض يجهل تسميتها، وتختلط عليه أعراضها، معتقدا أنها مشكلة البهاق، أو مشكلة التينيا الجلدية أو الإكزيما، نظرا لتشابه أعراضها مع تلك المشكلات الجلدية، ولكن تظل لها بعض السمات المميزة لها ، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع nadarclinic .

تابع التقرير موضحا أن هذه المشكلة الجلدية المعروفة ظاهرية ولا تسبب أورام سرطانية، بل إنها سميت بهذا الاسم لقشورها البيضاء المتناثرة التي تظهر على جميع مناطق الجسم وفقا للحالة، تابع التقرير موضحا أنها تصيب جميع الفئات حتى الأطفال الصغار، فضلا عن أن لها الكثير من العوامل والمسببات، والتي من أبرزها، اضطرابات في الجهاز المناعى للجسم، مما يؤدى إلى ظهور تلك القطع والبقع البيضاء المتناثرة في أماكن الجسم، وقد تكون نتيجة الإصابة بعض الحساسية التي يعانى منها بعض الأطفال في سن معين، لذا تزيد ظهروها في تلك المراحل العمرية المبكرة.

تابع التقرير أن هذه الأنواع من النخالة تظهر بشكل كبير في مناطق بعينها في الجسم دون أخرى مثل الوجه، وقد تظهر خشنة ، وقد تظهر على شكل بيضاوى كذلك، يفضل تشخيص النخالة من خلال الطبيب وحده، وذلك لأن هذه الأعراض والعلامات تختلط، والكثير من المشكلات الجلدية ، قد تطول مدة علاجها وفقا للحالة وعمق الإصابة بها، ويتم فيها استخدام الكريمات الظاهرة المحتوية على الكورتيزون بنسب حساسة معينة.