شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعرة حرارية يحتاجها الجسم فى الوجبات الثلاثة؟ والان مع تفاصيل الخبر

الاهتمام بنوعية وطرق تناول الطعام تعد من الحيل الرائعة التي تحافظ علي صحة الشخص، وتحميه من التعرض لأي أضرار صحية، ومع قدوم عيد الأضحي، قد يتعرض البعض للإسراف في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وهذا يقود الشخص لزيادة الوزن.



وأوضح الدكتور ماهر أحمد القبلاوى أستاذ العلاج الطبيعى والسمنة والنحافة في كلية طب القصر العيني، أنه خلال عيد الأضحي نتناول الفتة، الغنية بالأرز مع الشوربة الدسمة والخبز فى خلطة خاصة مليئة بالدهن، فهنا يمكن ان يحسب القارئ مدى احتياجه من السعرات الحرارية، حيث يحتاج الشخص البالغ والذى يبذل مجهودا بسيطا 25 سعرا لكل كيلو جرام من وزنه الطبيعى، ويتم احتساب هذا عن طريق التالي " الوزن الطبيعى = الطول – 100 ".



وأضاف أنه اذا كان يقوم الشخص بأي مجهود متوسط يجب ان يعطى لكل كيلو جرام 25 سعرا ويزيد من 30 الى 35 سعرا فى حاله بذل مجهود زائد.

مضيفا أنه في حالة تناول الشخص ما يفوق حاجته من الطعام فكل 7700 سعر زائد تؤدى الى زياده الوزن واحد كيلو جرام ، لافتا أن وجبه الغداء لا يقل الحرص فيها عن الحرص فى وجبه الافطار وهنا يجب الحرص فى العزومات على عدم الإكثار من تناول كميات ونوعيات تؤدى الى مضاعفات على اجهزه الجسم المختلفه مثل اللحوم الدسمة.