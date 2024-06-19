شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهمية فحص حديثي الولادة للكشف المبكر عن المشكلات الصحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يهدف فحص حديثي الولادة إلى الكشف عن تشوهات وراثية وتنموية معينة عند الرضع بعد الولادة مباشرة، ويساعد في تحديد ومعالجة المخاطر الصحية المحتملة في وقت مبكر ، وهو عبارة عن سلسلة من الاختبارات التي يتم إجراؤها على الأطفال حديثي الولادة لتحديد الحالات التي قد تكون خطيرة ولكن يمكن علاجها ، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

و غالبًا ما تكون هذه الحالات غير قابلة للاكتشاف عند الولادة ولكنها يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة إذا تركت دون علاج. والعلاج في الوقت المناسب للحالات المحددة من خلال فحص حديثي الولادة يمكن أن يحسن بشكل كبير تشخيص الطفل ويمنع حدوث مشاكل صحية خطيرة.

يتضمن فحص حديثي الولادة، والذي يشار إليه غالبًا باسم "الاختبار الأول للطفل"، إجراءً بسيطًا يتم إجراؤه عادةً عندما يبلغ عمر الرضع حوالي يومين. يتم إجراء ثقب صغير في كعب الطفل، ويتم جمع بضع قطرات من الدم على بطاقة ورق الترشيح، إما من خلال البرامج التطوعية أو الإلزامية. يتم بعد ذلك إرسال هذه البطاقات إلى معمل الفحص حيث تخضع لاختبارات الاضطرابات المختلفة، بما في ذلك اضطرابات الغدد الصماء، واضطرابات الهيموجلوبين، والتليف الكيسي، واضطرابات التمثيل الغذائي الموروثة (IMDs).

وتتضمن برامج فحص حديثي الولادة عادةً الاختبارات المهمة التالية،

تحاليل الدم

"بعد فترة وجيزة من الولادة، يتم استخدام كعب المولود الجديد لسحب عينات الدم، والتي يتم فحصها بعد ذلك للبحث عن التشوهات الأيضية والوراثية المختلفة. تشمل اختبارات الدم النموذجية ما يلي:داء الكريات المنجلية و "قصور الغدة الدرقية، وبيلة الفينيل كيتون (PKU)."

فحص السمع

تُستخدم الاختبارات غير الجراحية مثل الاستجابة السمعية لجذع الدماغ (ABR) والانبعاثات الصوتية الصوتية (OAE) لفحص الأطفال حديثي الولادة بحثًا عن فقدان السمع. يعد التدخل المبكر أمرًا ضروريًا للتطور اللغوي والمعرفي، وهو ممكن بفضل الاكتشاف المبكر لفقدان السمع.

فحص أمراض القلب الخلقية الحرجة (CCHD)

يستخدم هذا الفحص مقياس التأكسج النبضي لقياس مستويات تشبع الأكسجين في دم الوليد. يمكن أن يكون انخفاض مستويات الأكسجين علامة على وجود خلل خلقي في القلب يحتاج إلى مزيد من التحقيق والعلاج.