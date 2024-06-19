شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد الأضحى.. هل تناول الكبدة يشكل خطرا على الحامل؟ والان مع تفاصيل الخبر

تكثر الأضاحى في العيد ويسارع الكثيرون الى تناول كميات كبيرة من اللحوم وبخاصة الكبد دون الوعى بأهمية الاعتدال نظرا لما يتسبب فيه الافراط من مخاطر صحية على جسم الإنسان، وعلى الأخص مرضى القلب والجهاز الهضمى

وبحسب ما نشره موقع eatingwell فان الكبد يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الغذائي. في حين أن العديد من الأشخاص يمكنهم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول دون مشكلة، يجب على الأشخاص الذين يحاولون خفض نسبة الكوليسترول لديهم أو الذين يتناولون أدوية الكوليسترول مراقبة تناولهم. الحصول على الكثير من الكولسترول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب .

و من الممكن والخطير الحصول على كمية كبيرة من فيتامين أ. وتناول كميات كبيرة من الكبد يمكن أن يؤدي إلى أعراض تسمم فيتامين أ، والذي يحدث عندما لا يتمكن الكبد من معالجة فيتامين أ الزائد بسرعة كافية. يوصي معظم الأطباء الأشخاص الذين لا يعانون من نقص الفيتامينات بتناول حصة واحدة فقط من الكبد أسبوعيًا.

من يجب عليه تجنب تناول الكبد؟

في حين أن الكبد مصدر ممتاز للعديد من العناصر الغذائية، إلا أن تناوله يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية لبعض الأشخاص.

الحامل. تم ربط تناول مستويات عالية جدًا من فيتامين أ أثناء الحمل بالعيوب الخلقية.

مرضى النقرس. يحتوي الكبد على نسبة عالية من البيورينات، وهي مواد يمكن أن ترفع مستويات حمض البوليك وتسبب النقرس.

الإصابة بمرض ويلسون. في هذه الحالة، لا يستطيع جسمك التخلص من النحاس الزائد، لذلك يمكن أن يصل إلى مستويات سامة بسرعة.

لديك مرض السكري من النوع 2 وارتفاع الكولسترول. تناول الكبد أو لحوم الأعضاء الأخرى بكميات كبيرة قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني.