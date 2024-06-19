شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يزيد الوزن خلال الأعياد؟.. استشارى سمنة توضح والان مع تفاصيل الخبر

قد يتعرض البعض لزيادة فى الوزن خلال الاحتفال بالعيد، وهذا الأمر قد يكون بسبب الولائم التى تعد تعبيرا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وأوضحت الدكتورة جميلة على، استشارى السمنة والنحافة، أن الكثيرين يعتمدون على تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية خلال عيد الأضحى، فعند تناول وجبة الإفطار يوم العيد فتكون هذه الوجبة غير صحية، لأن الكثيرون يعتمدون على تناول الفتة واللحمة والكبدة.

وأشارت، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن مثل هذه الأطعمة قد تزيد من فرص الإصابة باضطراب شديد فى الهضم مع زياده سريعة فى إفراز الأنسولين لتحويل سكر الجلوكوز بالدم إلى أحماض دهنية، وكذلك زيادة فى نسبة الكوليسترول بالدم وهى دهون تؤدى إلى مضاعفات مثل تصلب الشرايين والجلطات، هذا بجانب ارتفاع حمض البوليك الناتج من الكبدة، ولذلك يجب أن يحترس مريض النقرس والمرضى الذين يشكون من دهون الكبد.

وحذرت من الإفراط فى تناول اللحوم حال وجود فشل كلوى، فهناك خطورة شديدة من تناول كميات كبيرة من البروتين، لذا يجب التقليل من تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارة والاعتماد على الأطعمة الصحية والمهمة للجسم.