شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق تساعدك على التخلص من القلق خلال امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

من الطبيعى أن تشعر بالتوتر بشأن الاختبارات، ومع ذلك، إذا كنت تعاني من مستويات شديدة من التوتر أو القلق قبل الاختبار أو أثنائه أو بعده، فقد تكون مصابًا بـ"قلق الامتحان"، وهو نوع من القلق الذي يمكن أن ينجم عن التوقعات العالية أو نتائج الاختبار السابقة، أو الخوف من الفشل، أو الضغط من أجل إحراز التفوق، ويمكن أن يكون هذا النوع من القلق مشكلة بشكل خاص عندما يؤثر على قدرتك على الدراسة أو الذهاب إلى الامتحان أو الإجابة على أسئلة الاختبار، وفقا لما نشره موقع colorado.edu.

بعض الطرق التى يمكنك من خلالها إدارة قلق الامتحان والتغلب عليه 1. المذاكرة مبكرا

ابدأ المذاكرة لامتحاناتك في أقرب وقت ممكن، غالبًا ما يزداد قلق الامتحان عندما نشعر بعدم الاستعداد أو عندما لا نعرف ما يمكن توقعه، قم بإعداد نفسك لتحقيق النجاح من خلال التواصل مع معلميك، وإنشاء أدلة دراسية، وإعادة قراءة ملاحظات الفصل، وممارسة مشاكل الواجبات المنزلية مسبقًا.

2. اعط الأولوية للعناية بنفسك

قد يؤدي القلق الشديد في بعض الأحيان إلى نسيان الناس لأشياء مهمة أخرى في الحياة، مثل الاحتياجات الأساسية والهوايات والراحة أثناء استعدادك للامتحانات، حاول تحديد أوقات للدراسة وتناول الطعام وأخذ فترات راحة وقضاء بعض الوقت مع الأصدقاء والعناية بصحتك العقلية، يمكن أن يساعدك هذا على تجنب الشعور بالإرهاق والقلق.

3. الوصول مبكرًا

قد يؤدي التأخر إلى زيادة القلق حتى قبل أن تصل إلى الامتحان، بدلًا من المغادرة في وقتك المعتاد، اضبط المنبه مبكرًا بـ10 إلى 15 دقيقة، حتى تتمكن من الوصول مع توفر متسع من الوقت، الوصول إلى هناك مبكرًا يعنى أنه قد يكون لديك المزيد من الوقت لمراجعة ملاحظاتك وإعداد المواد الخاصة بك وتجهيز ذهنك قبل بدء الاختبار.

5. استخدم تقنيات التهدئة

إذا كنت تشعر بالقلق قبل أو أثناء الامتحان، فحاول ممارسة تقنيات التهدئة السريعة مثل: تمارين التنفس العميق لمساعدتك على التركيز.

6. تجنب المقارنات

النظر إلى ما يفعله الآخرون من حولك يمكن أن يزيد من قلقك، خاصة إذا لاحظت أنك قضيت وقتًا أطول في حل سؤال ما مقارنة بزملائك في الفصل، ولهذا السبب من المهم التركيز على عملك وتقدمك، ذكّر نفسك أنك تبذل قصارى جهدك، ولا يهم ما يفعله الآخرون من حولك، سوف تحرز تقدمًا وفقًا لشروطك الخاصة.