شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة لمرضى القلب عند تناول اللحوم الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

يشكل تناول اللحوم الحمراء خطراً على مرضى القلب، حيث قال الدكتور سليمان بلال، استشارى الحالات الحرجة للقلب بمستشفى قصر العينى، إن تناول اللحوم الحمراء من العلامات المميزة لعيد الأضحى المبارك وقد يمثل ذلك خطراً على مرضى القلب.

وأوضح أن تناول اللحوم الحمراء ليس ممنوعاً لمرضى القلب لكن هناك بعض اللحوم خاصة اللحمة الضانى تحتوى على نسبة عالية من الدهون غير الصحية التى قد تؤدى إلى ارتفاع الكوليسترول الضار الذى يترسب على جدران الشرايين ويؤدى إلى سكتات دماغية وأزمات قلبية وكذلك يحتوى على نسب قليلة جداً من الألياف.

نصائح لمرضى القلب عند تناول اللحوم الحمراء

وقدم الدكتور سليمان بلال بعض النصائح لمرضى القلب عند تناول اللحوم الحمراء بصفة عامة:



- عند الطهى تجنب الزيوت المشبعة واستعمل الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون.

- لا تتجاوز كمية اللحم الخالي من الدهون التي يتناولها مريض القلب 50 جراما ويجب تجنب تناول الكبد والطحال.

- يفضل اللحوم المشوية والمسلوقة وتجنب اللحوم المحمرة.

- تناول الخضراوات مع اللحوم لتمد الجسم باحتياجاته من الألياف.

- الإكثار من الحركة والنشاط البدنى وتجنب التعرض للشمس لفترات طويلة.

- الابتعاد عن الأطعمة المالحة التي تحتوى على نسب عالية من الصوديوم، خاصة لمرضى ضعف عضلة القلب ومرضى قصور الشرايين.

- الإكثار من السوائل والعصائر الطبيعية.

- تجنب تناول اللحمة الضانى.