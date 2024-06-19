شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: المخاطر المرتبطة بفيروس الجدرى في الكونغو مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الصحة العالمية، تقرير جديد عن وضع الجدرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، موضحة أنه في ديسمبر 2022، أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي مرض الجدري على المستوى الوطني، وتم إنشاء نظام لإدارة الحوادث منذ فبراير 2023.

واستناداً إلى الوضع، تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن المخاطر المرتبطة بالجدري في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال مرتفعة.

وأضافت، أنه بناءً على العدد المتزايد من الحالات المبلغ عنها. منذ سبتمبر 2023، استمر تفشي مرض الجدري في مقاطعة جنوب كيفو في الانتشار داخل المقاطعة ومؤخرًا إلى شمال كيفو المجاورة، مدفوعًا بالانتقال من خلال الاتصال الجنسي، حيث تم وصف نوع جديد من الفرع MPXV في جنوب كيفو، وهو يحمل في الغالب طفرات من نوع APOBEC3، مما يشير إلى تكيف الفيروس بسبب الانتشار بين البشر، وتشير التقديرات إلى ظهوره في منتصف سبتمبر 2023 تقريبًا، وما زال انتقاله من إنسان إلى آخر مستمرًا منذ ذلك الحين، وهذه هي أول حالة انتقال مجتمعي مستدام موثق للفيروس في البلاد.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إنه من غير المعروف ما إذا كان هذا المتغير أكثر قابلية للانتقال أو يؤدي إلى مرض أكثر خطورة من سلالات الفئة MPXV الأخرى، حتى الآن، تم اكتشاف النوع الأول فقط من فيروس جدرى القرود MPXV في هذا البلد، الذي يسجل أكبر عدد من الحالات في المنطقة الأفريقية لمنظمة الصحة العالمية، في عام 2024، حتى 26 مايو، أُبلغ عن إجمالي 7851 حالة جدري في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك 384 حالة وفاة (معدل إماتة الحالات 4.9%).

وقد تم الإبلاغ عن هذه الحالات في 177 منطقة صحية من أصل 519 (34%) في 22 مقاطعة من أصل 26 (85%)، لا يزال التطور المستمر لتفشي الجدري في جمهورية الكونغو الديمقراطية مثيرًا للقلق بسبب استمرار ارتفاع معدلات الإصابة بالجدري في المناطق الموبوءة في البلاد في السنوات الأخيرة مع ارتفاع معدل الوفيات، والتوسع الجغرافي إلى مناطق لم تكن متأثرة سابقًا، وظهور سلالة جديدة من الفرع I MPXV، والانتقال المجتمعي المستمر الملحوظ مدفوعًا بالانتقال الجنسي وغيره من أشكال الاتصال الجسدي الوثيق في الجزء الشرقي من البلاد، والقيود المفروضة على الموارد للاستجابة في مثل هذه المنطقة الجغرافية الواسعة، والوعي العام المحدود بمرض الجدري، وعدم كفاية توافر مجموعات العلاج ونقص اللقاحات حتى الآن، وتعدد أولويات الصحة العامة المتنافسة، وانعدام الأمن.