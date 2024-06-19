شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على ارتجاع المرئ بعد أكل الفتة واللحمة والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر اللحوم والفتة من الأكلات التى نتناولها طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لكن هذه النوعيات من الأطعمة تؤثر على من يعانون من مشكلات معوية وقد تكشف بعض المشكلات المعوية لمن يجهل اصابته بها، فهناك بعض العلامات والأعراض التي إذا ظهرت عليك بعد تناول وجبة دسمة او تناول أطعمة عيد الاضحى المبارك فيمكنك حينها التأكد من اصابتك بمشكلة في المريء أو المعدة، هذا ما يؤكده تقرير نشر في موقعochsner ومن بين هذه العلامات:

-حرقة في الصدر شديدة بعد تناول الطعام

-التجشؤ المستمر الذي لا ينقطع

-ألم في المعدة خاصة في الجزء العلوي منها يلحظه المريض بسهولة

-تغير الصوت في بعض الحالات

هذه العلامات السالفة الذكر بنسبة كبيرة تؤكد على وجود مشكلة في المريء، أو المعدة نتيجة ارتجاع المري، الذي يصيب الكثيرون دون دراية منهم، في أعراضه تتشابه كثيرا مع مشكلات المعدة المختلفة من قرحه والتهاب واضطرابات هضميه ومعوية.

وأضاف التقرير موضحا ان هناك الكثير من خيارات العلاج لارتجاع المريء أو الارتجاع الحمضي الذي يصيب البعض في المريء والتي من بينها ان يستخدم الأطباء ادوية الحموضة التي تهدئ من عمل الأمعاء وتقلل من حده الحرقة التي يشعر بها مريض ارتجاع المريء فضلا عن بعض الادوية الاخرى التي تعزز من عمل حمض المعدة وسوائل المعدة، وتحسن حالة المريض وشعوره.

يستلزم الأمر وفقا للتقرير عدم إهمال علاج اي ارتجاعات في المريء أو المعده وذلك لامكانية تأثيرها على وزن الشخص المريض، فضلا عن تأثيرها على طبيعه تناوله للطعام ونظامه الغذائي بشكل عام