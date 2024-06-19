شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من ارتفاعات ضغط الدم المتكررة والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أنه لا يمكنك دائمًا التحكم في إصابتك بارتفاع ضغط الدم، إلا أن هناك عادات نمط حياة صحية يمكنك تطويرها للمساعدة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالمشاكل الصحية المرتبطة بارتفاع ضغط الدم في المستقبل، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

عوامل الوقاية من ارتفاع ضغط الدم الحفاظ على وزن صحي

عندما يتعلق الأمر بالوقاية من ارتفاع ضغط الدم، فإن وزنك أمر بالغ الأهمية، يجب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أن يحاولوا إنقاص الوزن، ويجب على الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي تجنب إضافة أي رطل. إذا كنت تحمل وزنًا زائدًا — أو لديك مؤشر كتلة الجسم (BMI) يبلغ 25 أو أعلى — فإن فقدان الوزن يمكن أن يساعد في منع ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية .

تناول نظام غذائي متوازن

تناول الأطعمة الصحية يمكن أن يساعد في الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة. احصل على الكثير من الفواكه والخضراوات، وقلل من تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكر. فكر في اتباع الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم، أو النظام الغذائي DASH، والذي ثبت أنه يساعد في التحكم في ضغط الدم، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) . تعمل خطة الأكل على زيادة الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي. تشمل الأطعمة التي يجب الحد منها اللحوم الحمراء والصوديوم والحلويات.

قلل من الملح

بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم في الحفاظ على ضغط الدم طبيعيًا. وكلما زاد تناول الصوديوم، ارتفع ضغط الدم". يمكنك تقليل إجمالي تناولك للملح عن طريق تجنب الأطعمة المعبأة والمعالجة عالية الصوديوم وعدم إضافة الملح إلى وجباتك.

تمرن بانتظام

النشاط البدني أمر بالغ الأهمية وكلما مارست المزيد من التمارين الرياضية، كان ذلك أفضل، ولكن حتى القليل منها يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط الدم . توصي جمعية القلب الأمريكية بممارسة 150 دقيقة من الأنشطة الهوائية متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من التمارين القوية أسبوعيًا. وينبغي أيضًا استكمال ذلك بنشاط تقوية العضلات، مثل الأوزان الحرة أو تدريبات المقاومة، يومين في الأسبوع.



مراقبة ضغط الدم لديك

تأكد من قياس ضغط دمك بانتظام، سواء في عيادة طبيبك أو في المنزل. غالبًا ما يحدث ارتفاع ضغط الدم بدون أعراض، لذا فإن قراءات ضغط الدم فقط هي التي ستخبرك ما إذا كان ضغط دمك في ارتفاع، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية . إذا كان ضغط دمك أقل من 120/80 ملم زئبق، تنصح جمعية القلب الأمريكية بفحصه مرة واحدة على الأقل كل عامين، بدءًا من سن 20 عامًا. إذا كان ضغط دمك أعلى، فقد تضطر إلى فحصه بشكل أكثر تكرارًا.