شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لـ الأنيميا المنجلية.. 4 علامات تدل على الإصابة بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

مرض الأنيميا المنجلية هو اضطراب الدم الوراثي الأكثر شيوعًا الذي يؤثر على خلايا الدم الحمراء، في مرض فقر الدم المنجلي، يكون البروتين المسمى الهيموجلوبين، الموجود داخل خلايا الدم الحمراء، غير طبيعي، والهيموجلوبين هو الجزيء الذي يحمل الأكسجين في دمك وفي جميع أنحاء جسمك، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأنيميا المنجلية نتعرف على أعراض المرض ومضاعفاته، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

أعراض مرض الأنيميا المنجلية

تبدأ أعراض مرض الأنيميا المنجلية في الظهور عندما يبلغ عمر الطفل حوالي 5 إلى 6 أشهر.

تختلف علامات وأعراض الأنيميا المنجلية من شخص لآخر. يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة، بينما يصاب البعض الآخر بمضاعفات أكثر خطورة. تشمل أعراض مرض الأنيميا المنجلية ما يلي:

-نوبات الألم المتكررة.

-فقر الدم، مما يسبب التعب والشحوب والضعف.

-اليرقان (اصفرار الجلد وبياض عيونهم).

-تورم مؤلم في أيديهم وأقدامهم.

ما هي مضاعفات الأنيميا المنجلية

يمكن أن يؤثر مرض الأنيميا المنجلية على أجزاء كثيرة من الجسم. بعض التأثيرات حادة (تبدأ فجأة) وبعضها مزمن (تستمر لفترة طويلة). تبدأ مضاعفات فقر الدم المنجلي في وقت مبكر وتستمر طوال حياتك.

الألم



الألم من المضاعفات الأكثر شيوعًا لمرض الأنيميا المنجلية. يمكن أن تتعثر الخلايا المنجلية التي تمر عبر الأوعية الدموية وتمنع تدفق الدم، مما يسبب الألم.

قد تكون لديك أزمة ألم حادة، والتي تسمى أيضًا أزمة الخلايا المنجلية، أو أزمة انسداد الأوعية الدموية (VOC) أو أزمة انسداد الأوعية الدموية. قد تكون أزمات الألم هذه خفيفة أو شديدة ويمكن أن تبدأ فجأة وتستمر لأي فترة من الزمن، غالبًا ما تؤثر أزمات الألم على صدرك وظهرك وساقيك وذراعيك. قد يكون لديك أيضًا ألم مزمن، وهو عندما يستمر الألم لفترة أطول من ستة أشهر.

فقر الدم

تموت خلايا الدم الحمراء مبكرًا بسبب مرض الخلايا المنجلية، مما قد يؤدي إلى فقر الدم، يحدث فقر الدم عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. فقر الدم يمكن أن يسبب التعب الشديد، جنبا إلى جنب مع اصفرار الوجه والدوخة والدوار.

متلازمة الصدر الحادة

متلازمة الصدر الحادة هي حالة طبية طارئة تهدد الحياة. يمكن أن يسبب إصابة الرئة وصعوبة التنفس وانخفاض الأكسجين إلى بقية الجسم. تحدث هذه المضاعفات لمرض الأنيميا المنجلية عندما تمنع الخلايا المنجلية الدم والأكسجين من الوصول إلى رئتيك.

جلطات الدم

تزيد الخلايا المنجلية من احتمالية تجلط الدم. وهذا يزيد من فرص الإصابة بجلطة دموية في الوريد العميق (تجلط الأوردة العميقة أو يمكن أن ينقطع تجلط الأوردة العميقة وينتقل إلى رئتيك الانسداد الرئوي.

سكتة دماغية

عندما تعلق الخلايا المنجلية في وعاء دموي، فإنها تمنع تدفق الدم إلى دماغك. وهذا يجعل من الصعب على عقلك الحصول على الأكسجين الذي يحتاجه ليعمل بشكل صحيح. هذا يمكن أن يؤدي إلى السكتة الدماغية. حوالي 10٪ من الأشخاص المصابين بـالأنيميا المنجلية سيعانون من سكتة دماغية مصحوبة بأعراض.

السكتات الدماغية هي الأكثر شيوعا في الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم المنجلي.

مشاكل في الرؤية

يمكن للخلايا المنجلية أن تمنع تدفق الدم في الأوعية الدموية في عينيك. يحدث هذا الانسداد غالبًا في شبكية عينك. قد لا يكون لديك أي أعراض ثم تصاب فجأة بفقدان البصر، مما قد يؤدي إلى العمى الدائم.

تلف الأعضاء وفشلها

يتعرض الأشخاص المصابون بمرض فقر الدم المنجلي لخطر المشاكل المتعلقة بالقلب والرئة والكلى والأعضاء الأخرى. وذلك لأن الدم والأكسجين لا يصل إليهم. يمكن أن يؤدي مرض الأنيميا المنجلية إلى فشل أعضاء متعددة.