شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أفضل وقت لتناول العشاء لمرضى الحموضة وارتجاع المرىء والان مع تفاصيل الخبر

ارتجاع المرىء هو حالة مزمنة تحدث عندما يعود حمض المعدة إلى المريء، ومن وقت لآخر قد تصاب بارتجاع حمضى عندما تتناول الأطعمة المفضلة لديك، لكن إذا أصبح الأمر منتظمًا وتعاني من الحموضة والتجشؤ بعد كل وجبة، فقد حان الوقت لإحداث تغيير في عاداتك الغذائية وأسلوب حياتك، في هذا التقرير نتعرف على أفضل وقت لتناول وجبة العشاء لمرضى الحموضة والارتجاع، بحسب موقع "تايمز ناو".

الارتجاع الحمضي - المعروف أيضا باسم مرض ارتجاع المريء - هو حالة مزمنة تحدث عندما يتدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى المريء، يحدث ذلك عندما تسترخي العضلة العاصرة للمريء، وهي أنبوب عضلي يمنع حمض المعدة من العودة، في الوقت الخطأ.



وفقا للدراسات، فإن السبب الشائع لحدوث عسر الهضم هو الذهاب إلى السرير مباشرة بعد تناول الطعام فهو لا يمنح معدتك الوقت الكافي لهضم الطعام بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ظهور هذه الأعراض.



لذلك، ينصح الأطباء بتناول العشاء قبل 3-4 ساعات على الأقل من النوم لإتاحة الوقت الكافي لبدء عملية الهضم، مما يقلل من خطر الارتجاع الليلي.

وبصرف النظر عن ذلك، فأنت بحاجة إلى مضغ طعامك جيدًا وتناوله ببطء لأن ذلك يساعد على تقليل كمية الهواء المبتلع، بالإضافة إلى تعزيز عملية الهضم بشكل أفضل.



يوصي خبراء التغذية بتناول وجبات العشاء الخفيفة التي تشمل الأطعمة سهلة الهضم مثل البروتينات الخالية من الدهون والخضراوات التي يمكن أن تحسن أعراض الارتجاع بشكل كبير.

وتشمل بعض النصائح الإضافية ما يلي:



-يساعد شرب الماء والسوائل الأخرى بين الوجبات في الحفاظ على تنظيم الجهاز الهضمي.



-وفقا للخبراء، فإن مضغ العلكة بعد الوجبات يساعد على تحفيز إنتاج اللعاب، مما يساعد على تحييد حمض المعدة ويعزز البلع، وبالتالي إزالة الحمض من المريء.



علامات وأعراض الارتجاع الحمضي

قد تشمل أعراض الارتجاع الحمضي والارتجاع المعدي المريئي ما يلي:

-قد تلاحظ ارتداد الأحماض أو الطعام أو السوائل من معدتك إلى حلقك بعد تناول الطعام

-يمكن للحمض أن يحرق أنسجة المريء، مما يجعلك تشعر بعدم الراحة

-كثير من الناس يعانون من آلام في الصدر

-يمكن أن يجعلك تدفق الأحماض تشعر بعدم الارتياح مما يؤدي إلى الغثيان والقيء

-إذا ارتفع الحمض إلى حلقك، فقد يؤدي ذلك إلى التهابه- قد تشعر وكأن هناك كتلة في حلقك، أو يصعب بلعها

-يمكن أن يؤدي ارتجاع المريء أيضًا إلى ظهور أعراض تشبه أعراض الربو، مثل السعال المزمن أو الصفير أو ضيق التنفس

وفقا للخبراء، قد تكون أعراض ارتجاع المريء أسوأ:

-في الليل أو أثناء الاستلقاء

-بعد تناول وجبة كبيرة أو دسمة

-بعد الانحناء

-بعد التدخين