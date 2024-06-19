شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الوقاية من الجفاف وأمراض الحرارة لكبار السن والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع درجات الحرارة الشديد يمكن أن يؤثر على أي شخص، لكن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والرضع والأطفال الصغار، وتحدث المشاكل الصحية المرتبطة بالحرارة عندما لا تتمكن أجسامنا من التبريد بشكل جيد بما يكفي للحفاظ على درجة حرارة صحية، أو عندما تصاب بالجفاف من خلال التعرق، بحسب موقع "Better Health".

نصائح لوقاية كبار السن من أمراض الحر

كبار السن أكثر عرضة للمشاكل الصحية المرتبطة بالحرارة لأنهم لا يستطيعون التكيف مع تغيرات درجة الحرارة كما أنهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة ويتناولون أدوية قد تتداخل مع قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة.

يجب على كبار السن الذين يعانون من حالات طبية مراجعة خطة الرعاية مع طبيبهم للتأكد من التحكم في هذه الأمراض.

ويوصى الأطباء بتعديل كمية السوائل التي يتناولها كبار السن في الصيف أو تجنب بعض الأدوية، أو ضبط الجرعة خلال فترات الحرارة الشديدة.

نصائح لوقاية الأطفال من الحرارة الشديدة

يحتاج الرضع والأطفال الصغار إلى رعاية خاصة أثناء الطقس الحار لأنهم أقل قدرة على التكيف مع التغيرات في درجات الحرارة:

-لا تترك الأطفال أو الأطفال الصغار أبدًا في السيارات.

-قومى بتقديم المزيد من الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة الصناعية للأطفال أثناء الطقس الحار وشجع الأطفال على شرب الماء بانتظام.

-أثناء الطقس الحار، قم بإلباس الرضع والأطفال ملابس خفيفة وفضفاضة.

-يمكن الحفاظ على برودة الأطفال في عربات الأطفال من خلال تغطية عربة الأطفال بقطعة قماش قطن رطبة.