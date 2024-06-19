شكرا لقرائتكم خبر عن نوبات الصداع النصفى.. نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

يمكنك تقليل نوبات الصداع النصفي عن طريق التحكم في الأسباب التي تؤدى لظهور الأعراض و حتى لو لم تتمكن من منع حدوث كل الصداع، فإن بعض التغييرات البسيطة يمكن أن تساعدك على تجنب الكثير منها وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

النصائح المساعدة في إدارة ومنع نوبات الصداع النصفي التزم بجدول النوم

إحدى الأدوات الأكثر فعالية لمرضى الصداع النصفي هي التركيز على العادات الصحية، والنوم جزء كبير من هذا العلاج ولذلك يوصى بالذهاب إلى النوم والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، وتجنب القيلولة إن أمكن.

حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء طوال اليوم

شرب الماء هو أحد العادات الصحية الأخرى التي يمكن أن يحدث فيها الاتساق فرقًا كبيرًا في الوقاية من الصداع النصفي. "في كثير من الأحيان، يدرك الناس في نهاية اليوم أنهم لم يرطبوا الجسم بشكل جيد، ثم يحاولون تعويض ذلك عن طريق شرب الكثير.وهذه عادة لا تكفي لتعويض ما يحتاجه جسمك ، ولذلك حاول تناول كوب كامل من السوائل على الأقل مع كل وجبة و تتناول كوبًا عندما تستيقظ لأول مرة قبل تناول وجبة الإفطار، ثم كوبًا واحدًا في الليل مع أي أدوية قد تتناولها".

قم بممارسة التمارين الرياضية بانتظام

التمرين هو أحد تعديلات نمط الحياة التي يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا في الوقاية من الصداع النصفي ، ويمكن أن تعمل التمارين الرياضية المنتظمة كدواء وقائي من تلقاء نفسها.