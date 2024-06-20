شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق تؤثر بها الوحدة والعزلة على صحتك.. تزيد خطر الخرف وأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

يعاني الكثير من الأشخاص من الشعور بالوحدة وقد يشعر الجميع بالوحدة في مرحلة ما من الحياة، وأثبتت الأبحاث أن الوحدة المزمنة يمكن أن تلحق الضرر بصحتك، حيث قد تجعلك تشعر بالفراغ أو الحزن وهذا له آثار كبيرة على صحتك الجسدية والنفسية، في هذا التقرير نتعرف على مخاطر الوحدة على صحتك، بحسب موقع "تايمز ناو".

5 طرق تؤثر بها الوحدة والعزلة على صحتك تؤثر على نومك

وفقا للدراسات، فإن الوحدة تؤدي إلى نوم متواصل وغير منظم، مما يسبب العديد من المشاكل الأخرى، وبحسب الخبراء فإنك بحاجة إلى الشعور بالأمان في محيطك لتحظى بنوم مريح أثناء الليل.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

ووفقا للأطباء، فإن الشعور بالوحدة - وخاصة الشعور بالوحدة المزمنة، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية و السكتات الدماغية بنسبة 40 %

تسبب الوحدة المزمنة ضغوطًا نفسية، وترفع مستويات هرمونات التوتر، التي تلحق الضرر بالشرايين بمرور الوقت وتؤدي إلى حالات مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا فما فوق والذين يعيشون بمفردهم معرضون لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 27%.

وقد أشارت الأبحاث السابقة أيضًا إلى أن الشعور بالوحدة يزيد من ضغط الدم.

يزيد من خطر الإصابة بالخرف

وأكد الخبراء إن أولئك الذين أبلغوا عن الشعور بالوحدة معرضون بنسبة 40% تقريبًا لخطر الإصابة بالخرف وغيره من الإعاقات الإدراكية.

وفقًا للأطباء، من المهم إجراء محادثات وتعزيز العلاقات مع زملاء العمل والعائلة والأصدقاء والجيران لتحقيق الصحة المعرفية.

الالتهاب المزمن

التوتر والعزلة التي تجلبها الوحدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب مزمن في جسمك، وفقًا للخبراء، يعد الالتهاب جزءًا من كيفية عمل أجهزتك المناعية لحمايتك من الأذى أو المرض أو الشفاء.

وإذا أرسل جسمك إشارات استغاثة على الرغم من عدم وجود إصابة جسدية أو خطر، فقد يؤدي ذلك إلى التهاب يمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى أمراض وحالات خطيرة مثل مشاكل القلب والسكري من النوع الثاني والتهاب المفاصل الروماتويدي وحتى السرطان.



وفقا للدراسات، فإن الأشخاص المنعزلين اجتماعيا لديهم مستويات أعلى من المواد الكيميائية الالتهابية المرتبطة بسوء الحالة الصحية. تشير النتائج إلى أن الأجسام البشرية تفسر الوحدة على أنها إجهاد أو إصابة أو ألم.

يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

بصرف النظر عن المشكلات الجسدية، تسبب الوحدة أيضًا مشاكل في الصحة النفسية، مثل زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، حيث قد تواجه العديد من الأعراض مثل الألم العاطفي.