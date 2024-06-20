شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مستوى الكرياتينين يهدد صحة الكلى.. اعرف الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

تعد مستويات الكرياتينين المرتفعة في جسمك مؤشرًا على النفايات الزائدة التي يمكن أن تسبب مشاكل في الكلى تهدد الحياة، ووفقا للخبراء، الكرياتينين – هو منتج فضلات العضلات ويتم تصفيته وإفرازه من خلال الكلى في الجسم، ومع ذلك، إذا زاد، فهذا يعني أن الكليتين معرضتان لخطر الإصابة بالعدوى أو الفشل الكلوى، تحدث مستويات الكرياتينين المرتفعة عادة بسبب التغيرات في وظائف الكلى، أو زيادة تناول البروتين، أو تناول مكملات الكرياتين، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب مشاكل أكثر خطورة، مثل عدوى الكلى أو ارتفاع ضغط الدم، بحسب موقع "تايمز ناو".



وعادة ما يعتبر الأطباء أن مستويات الكرياتينين يكون مرتفعاً إذا كان أعلى من 1.2 مليجرام لكل ديسيلتر للذكور و1.0 ملجم / ديسيلتر للإناث، ومع ذلك، يقول الأطباء إن ذلك يعتمد أيضًا على كتلة عضلاتك وبعض العوامل الأخرى مثل العمر والجنس ومستويات الماء.

ما الذي يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكرياتينين؟

وفقا للأطباء، ترتفع مستويات الكرياتينين عندما لا تعمل الكليتين كما ينبغي بعض الأسباب المحتملة يمكن أن تكون:

العدوى في الكليتين

التهاب كبيبات الكلى أو التهاب هياكل الكلى التي تقوم بتصفية الدم

حصى الكلى

فشل كلوي

وفقا للخبراء، هناك بعض الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكرياتينين بشكل مؤقت، وتشمل:

-تسمم الحمل

تسمم الحمل هو أحد مضاعفات الحمل المرتبطة بالتغيرات في الأوعية الدموية، وانخفاض الدورة الدموية، وزيادة ضغط الدم. يمكن أن يؤدي إلى تلف الكلى ويسبب زيادة مستويات الكرياتينين، مما يعرض الأم والطفل للخطر.

-إذا كنت تمارس التمارين الرياضية كثيرًا، فمن المرجح أن تستهلك كميات أكبر من البروتين، مثل اللحوم والبيض والأسماك، لتحسين أدائك البدني يؤدي هذا إلى استخدام العضلات لمزيد من فوسفات الكرياتين، وهو إنزيم ينتج الكرياتينين كمنتج نهائي، مما يؤدي إلى زيادة مستوياته في الدم.

-تمارين عالية الشدة

يمكن أن يؤدي العمل بشكل مكثف ومتكرر إلى زيادة مستويات الكرياتينين في الدم ولا ترتبط هذه الزيادة بالتغيرات في وظائف الكلى، بل هي نتيجة لزيادة كتلة العضلات.

-يؤدي الجفاف إلى تركيز البول في الكليتين، مما يزيد من صعوبة تصفيته. وهذا يؤدي إلى زيادة الكرياتينين في الجسم.

-أولئك الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 يمكن أن يصابوا أيضًا بالحماض الكيتوني السكري عندما تصبح مستويات السكر لديهم مرتفعة جدًا وتترك دون علاج. يمكن أن يسبب مضاعفات مثل التغيرات في وظائف الكلى، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكرياتينين.

ارتفاع مستويات ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الدورة الدموية الجهازية. وهذا يمكن أن يقلل من قدرة الكلى على تصفية الدم، مما يؤدي إلى ارتفاع الكرياتينين في الدم.

علامات وأعراض ارتفاع مستويات الكرياتينين

يقول الأطباء إنه إذا كان لديك مستويات عالية من الكرياتينين، فسوف تواجه بعض الأعراض مثل:

-الانتفاخ وألم في المعدة

-التعب والإرهاق الشديد

-غثيان

-ضيق التنفس

-عدم انتظام ضربات القلب

-ألم صدر

-الحمى المتكررة

-ألم في الظهر

-البول غائم

-تورم في القدمين والكاحلين

-ضعف