6 طرق تعزز هرمون الأندورفين المسئول عن السعادة وتخفيف الألم

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هرمون الأندورفين هو الطريقة الطبيعية لتخفيف الألم والتوتر، عندما يعاني جسمك من الألم أو الإجهاد البدني أو المجهود، فإنه يستجيب بإطلاق الأندورفين - الناقلات العصبية المصممة للتخلص من التوتر لذا، يجب عليك ممارسة بعض الأنشطة السهلة التي يمكن أن تؤدي إلى إطلاق هرمون الأندروفين المسئول عن السعادة وتخفيف الألم، بحسب موقع "تايمز ناو".

والأندورفين عبارة عن مواد كيميائية عصبية صغيرة لها دور مهم للغاية في جسمك

طرق تعزيز هرمون الاندورفين في الصباح ممارسة الرياضة

أكد الخبراء أن ممارسة التمارين الرياضية الجيدة والمجددة للنشاط في الصباح الباكر يمكن أن تساعد في تحقيق دفعة من الإندورفين.

يمكنك المشي أو الجرى السريع أو ركوب الدراجات أو حتى المشي لمسافات طويلة.

الضحك

ووفقا للدراسات، الضحك يمكن أن يؤدي إلى إطلاق الإندورفين الذي يساعد على زيادة القدرة على تحمل الألم.



يمكنك أيضًا مشاهدة مقاطع الفيديو المضحكة عبر الإنترنت أو قراءة نكتة أو الاستمتاع ببرنامجك الكوميدي المفضل للحصول على أقصى قدر من تأثير الضحك.

التأمل والتنفس العميق

يعد دمج التأمل في روتينك الصباحي من أفضل الطرق لتحفيز إطلاق الإندورفين وفقا للخبراء، التأمل يساعدك على الاسترخاء ويحسن مزاجك على الرغم من أن الأمر قد يبدو غريبًا أو صعبًا بعض الشيء في البداية، إلا أنه مع بعض التركيز، يمكن أن يساعد التأمل في تدريب عقلك على التركيز والتحكم في أفكارك أو إعادة توجيهها.



تناول فطورك المفضل



وفقا للخبراء، فإن تناول وجبة إفطار لذيذة وصحية يساعد على تعزيز إفراز الإندورفين، بالإضافة إلى تحسين مزاجك يمكنك تجربة وصفات جديدة وإضافة بعض المكونات التي تنشطك.

العناق



يقول الخبراء إن العناق والحضن يساعدان على إطلاق جميع أنواع هرمونات السعادة، وخاصة الأوكسيتوسين - على غرار الإندورفين لأنه يمكن أن يساعد أيضًا في تحسين مزاجك.

ترطيب الجسم

في حين أن الجفاف يؤثر على حالتك المزاجية ويمكن أن يجعلك تشعر بالحزن والغضب والارتباك، فإن شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا يمنحك الطاقة ويحفز تدفق العناصر الغذائية والهرمونات التي تطلق الإندورفين الذي يشعرك بالسعادة.

ابدأ يومك بشرب كوب من الماء واستمر في شرب الماء طوال الصباح يمكنك أيضًا إضافة شريحة من الليمون للحصول على نكهة منعشة.