شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتبريد جسمك مع ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يسبب ارتفاع درجات الحرارة مشاكل صحية خطيرة مثل الإجهاد الحراري و ضربة الشمس، أو تؤدي إلى مضاعفات مفاجئة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، أو تؤدي إلى تفاقم الأمراض الحالية مثل أمراض الكلى أو الرئة، في هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح التي تساعدك على تبريد جسمك مع ارتفاع درجات الحرارة، بحسب موقع "Better health".



الحرارة الشديدة يمكن أن تؤثر على أي شخص، والأشخاص الأكثر عرضة للخطر هم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والرضع والأطفال الصغار، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية حادة أو مزمنة.

كيف تحافظ على برودة جسمك في الطقس الحار

امنع المشاكل الصحية المرتبطة بالحرارة عن طريق الحفاظ على البرودة والبقاء رطبًا أثناء الطقس الحار من خلال النصائح التالية:

-استخدم مكيف الهواء إذا كان متاحاً يمكن تقليل تكلفة تكييف الهواء عن طريق استخدام مروحة في نفس الوقت، وزيادة درجة حرارة منظم الحرارة في وحدة التكييف الخاصة بك إلى 26-27 درجة مئوية.

-يمكن للمراوح الكهربائية أن تساعد في تبريد الجسم عندما تكون درجة الحرارة الداخلية أقل من 39-40 درجة مئوية.

-ابقِ بشرتك مبللة باستخدام زجاجة رذاذ أو إسفنجة رطبة.

-انقع منشفة في ماء الصنبور البارد ولفها بشكل غير محكم حول رأسك.

-خذ حمامًا بماء الصنبور البارد.

-لف مكعبات الثلج في منشفة مبللة ولفها حول رقبتك.

-ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.

-استخدم الستائر لمنع أشعة الشمس من السطوع مباشرة من خلال النوافذ.

-افتح النوافذ والأبواب إذا كنت تعتقد أن الجو أكثر سخونة في الداخل أكثر من الخارج.

حافظ على رطوبتك

خلال الأيام التي تتعرض فيها للحرارة الشديدة، استمر في شرب الماء قبل أن تشعر بالعطش، خاصة إذا كنت في الخارج وتمارس نشاطًا بدنيًا.

إذا طلب منك طبيبك الحد من تناول السوائل، فاسأله عن كمية الماء التي يجب أن تشربها أثناء الطقس الحار.

عند خروجك من المنزل، اصطحب معك دائمًا زجاجة ماء.

راقب علامات الجفاف مثل الشعور بالعطش، أو الدوار، أو جفاف الفم، أو التعب، أو وجود بول داكن اللون أو ذو رائحة قوية، أو التبول بكمية أقل من المعتاد.

خطط مسبقا

أثناء درجات الحرارة الشديدة، قم بإلغاء أو إعادة جدولة المشاوير غير الضرورية.

إذا كان عليك الخروج، خذ معك زجاجة ماء، وابحث عن الظل، وارتدي قبعة وواقي من الشمس لحماية البشرة.

كن على اطلاع دائم بتوقعات الطقس والتحذيرات وتحقق من توقعات موجة الحر الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية.

قم بتخزين الطعام والماء والأدوية حتى لا تضطر إلى الخروج في الحر.