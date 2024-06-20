شكرا لقرائتكم خبر عن أضف هذا المكون إلى الماء.. يرطب الجسم فى الحر وينظم سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

نبحث جميعًا عن ترطيب أجسامنا خلال شهور الصيف الحارة، وغالبًا ما نتجه إلى المشروبات الباردة، ولكن يمكن من مكونات بسيطة طبيعية أن نصنع مشروبًا يمنحنا شعور البرودة والترطيب الذى نحتاجه في الطقس الحار، ومنها بذور نبات الريحان، حيث يمكن إضافتها إلى كوب من الماء فقط ليصنع مشروبًا يحارب الجفاف في الصيف، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

إن إضافة بذور الريحان إلى الماء في الصيف يساعد على مكافحة الجفاف، حيث تنتفخ هذه البذور في الماء، وتساعد على الهضم الصحى وتعزيز الشبع، لأنها غنية بمضادات الأكسدة والألياف، كما أنه مشروب بسيط للبقاء رطبًا ومن ثم مكافحة الجفاف أثناء الطقس الحار.

فيما يلي.. بعض الأسباب الإضافية لتناول هذا المشروب:

- غني بالمغذيات

بذور الريحان مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، مما يوفر دفعة مغذية لروتين الترطيب الخاص بك .

- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

محتوى الألياف في بذور الريحان يساعد على الهضم، ويعزز انتظام الأمعاء، وقد يخفف من أعراض الجهاز الهضمى، مثل الانتفاخ والإمساك.

- إدارة الوزن

يمكن أن تعزز مياه بذور الريحان الشعور بالشبع بسبب محتواها من الألياف، مما قد يساعد في التحكم في الشهية ودعم جهود إدارة الوزن.

- تأثير التبريد

بذور الريحان لها تأثير تبريد طبيعي على الجسم، مما يجعلها خيارًا من المشروبات المنعشة لمقاومة الحرارة خلال أشهر الصيف.

- خصائص مضادة للأكسدة

تحتوي بذور الريحان على مضادات الأكسدة التي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب، مما يساهم في الحفاظ على الصحة العام.

- تنظيم نسبة السكر في الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن بذور الريحان قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو مفيد بشكل خاص للأفراد المصابين بداء السكري أو أولئك الذين يتطلعون إلى إدارة مستويات السكر في الدم.

- الترطيب

تشكل بذور الريحان طبقة هلامية عند نقعها في الماء، مما يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم لفترات أطول، وهو أمر ضروري أثناء الطقس الحار.