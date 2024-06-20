شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفواكه لا تتناولها على معدة فارغة.. تسبب الانتفاخ والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر الفواكه بلا شك واحدة من أكثر الأطعمة الصحية والمغذية التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي، ولكن وفقًا لخبراء الصحة، فإن بدء اليوم بالفواكه يعد أمرًا رائعًا للصحة لأنه يمنح جسمك تغذية وافرة ليظل لائقًا ونشطًا طوال اليوم، ومع ذلك، هناك بعض الفواكه يجب تجنب تناولها على معدة فارغة، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الفواكه الحمضية

الفواكه الحمضية شديدة الحموضة ويمكن أن تسبب ارتجاعًا حمضيًا أو إزعاجًا في الجهاز الهضمي عند تناولها على معدة فارغة، كما أنها قد تهيج بطانة المعدة، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون من حساسية المعدة أو مشاكل الارتجاع الحمضي.

الطماطم

على الرغم من تصنيفها نباتيًا على أنها فاكهة، إلا أن الطماطم غالبًا ما تستخدم كخضروات، فهي حمضية ويمكن أن تسبب الحموضة وحرقة المعدة عند تناولها على معدة فارغة، خاصة لو نيئة أو تم تناولها بكميات كبيرة.

الأناناس

يحتوي الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل اضطراب المعدة أو الإسهال إذا تم تناوله على معدة فارغة، ومن الأفضل تناوله بعد الأكل أو مع الأطعمة الأخرى.

الموز

قد يسبب تناول الموز على معدة فارغة الشعور بالانتفاخ وعدم الراحة، بسبب محتواه العالي من المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما قد يخل بتوازن الإلكتروليت.

البابايا

تحتوي البابايا على مادة البابين، وهو إنزيم يساعد على الهضم ولكنه يمكن أن يسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي إذا تم تناوله بكميات كبيرة على معدة فارغة، ومن الأفضل تناوله باعتدال ويفضل بعد الوجبات.

البطيخ

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء ويمكن أن يسبب الانتفاخ أو عدم الراحة عند تناوله على معدة فارغة، خاصة بكميات كبيرة، من الأفضل الاستمتاع بها كجزء من وجبة متوازنة أو وجبة خفيفة.

التفاح

يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان ويمكن أن يسبب الانتفاخ عند تناوله على معدة فارغة، خاصة إذا تم تناوله بقشره، ومن الأفضل تناوله بعد الوجبات أو كجزء من وجبة خفيفة متوازنة.

العنب

يحتوي العنب على سكريات طبيعية ومحتوى عالي من الماء، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ أو عدم الراحة إذا تم تناوله على معدة فارغة، ومن الأفضل استهلاكه مع الأطعمة الأخرى للمساعدة على الهضم.

التوت

يعتبر التوت مثل الفراولة والتوت الأزرق آمنًا بشكل عام لتناوله على معدة فارغة بكميات صغيرة، ومع ذلك، فإن محتواه العالي من الألياف قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الإسهال لدى بعض الأفراد، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة.