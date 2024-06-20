شكرا لقرائتكم خبر عن عادة صحية ليلًا هتساعدك على التخلص من نوبات الصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

الصداع النصفى عبارة عن صداع متكرر يستمر من 4 إلى 72 ساعة، وتعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بالرجال، وهناك عدة عوامل من نمط الحياة قد تساهم فى الإصابة بنوبات الصداع النصفى مثل التغيرات الهرمونية والإجهاد وبعض الأطعمة وغيرها، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

عوامل الإصابة بالصداع النصفى

التغيرات الهرمونية

التوتر والإجهاد

اضطرابات النوم

بعض الأطعمة

كيف يمكن إدارة الصداع النصفى من خلال نومك؟

- يعد الحفاظ على نمط نوم منتظم أحد الأشياء التي غالبًا ما يتم نسيانها لكنها تعتبر من أهم العوامل للوقاية من الصداع النصفي، فالنوم الجيد لا يساعدك فقط على تقليل شدة وتكرار الصداع النصفي بشكل كبير، لكنه يلعب أيضًا دورًا مهمًا في منع تفاقمه.

ومن المهم أن تكون على دراية وفهم لاحتياجات نومك، بما في ذلك توقيت النوم ومدة النوم أيضًا، استهدف الحصول على ما لا يقل عن 6-8 ساعات من النوم كل ليلة، بجانب توفير بيئة نوم مريحة قدر الإمكان من خلال التأكد من أن غرفتك مظلمة بدرجة كافية والنوم على سرير مريح وغيرها.

- تجنب تناول الكافيين قبل الذهاب إلى النوم لأنه يقلل من جودة نومك بدلاً من تحسينه، يعد النوم الجيد أثناء الليل أمرًا ضروريًا لمساعدتك على تنظيم الهرمونات مثل الكورتيزول والسيروتونين التي يمكن أن تسبب الصداع النصفي.

بشكل عام، النوم الجيد يدعم صحة الدماغ، وهو أمر ضرورى لإدارة الصداع النصفى بشكل فعال، إن إعطاء الأولوية للنوم يمكن أن يحسن بشكل كبير حياة أولئك الذين يعانون من الصداع النصفي.