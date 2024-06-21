شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مسببات الجلطات.. عادات تمارسها يوميا اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

الكثير من العادات اليومية التي نمارسها قد تكون سببا في زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والجلطات، ووفقا لما قاله تقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة، فإن الكثير من العادات اليومية مثل التدخين تعد سببا في زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين، والمشكلات الصحية الناتجة عنها، مثل انسداد الشرايين وغيرها.

وعلق الدكتور الدكتور إيهاب عبد الرازق إسماعيل، أستاذ جراحة القلب والصدر وجراحات الشريان الأورطى، بكلية طب جامعة عين شمس، أن الكثير العادات الخاطئة قد تؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب والشرايين، والصمامات القلبية، وقد تؤدى إلى مشكلات صحية كثيرة ومن بين هذه العادات غير الصحية:

التدخين أخطر العادات وأبرز المشكلات الصحية تنتج من خلاله عدم علاج مرض الضغط المزمن، فمرض الضغط من المشكلات الصحية المزمنة التى يجب علاجها ومتابعتها أولا بأول

عدم ضبط نسب السكر المزمن في الدم من المشكلات أيضا

تناول الأطعمة غير الصحية الدهنية والغنية بالدسم وكذلك الأطعمة المقلية

إهمال علاج الدهون في الدم

عدم قياس نسب والكوليسترول وعدم الاهتمام بعلاجها على المدى الطويل

التلوث في الهواء فالملوثات سبب للمشكلات القلبية

التعرض للضغط العصبى والتوتر الدائم

مشكلة جينية ، مرض القلب في العائلة، في الدرجات الأولى او التانية

السهر والارق لساعات طويلة وكذلك الضغط في العمل