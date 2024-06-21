شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تسيطرى على أعراض غثيان الصباح أثناء الحمل من نظامك الغذائى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر غثيان الصباح أكثر الأعراض الشائعة للحمل، لذلك من المهم اتباع مجموعة من النصائح الغذائية التى يمكن أن تخفف من أعراضه المرهقة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".



نصائح وعلاجات منزلية أثبتت فعاليتها فى الحد من غثيان الصباح

- تناول وجبات صغيرة ومتكررة

بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة، يجب تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارًا على مدار اليوم، هذا يمنع معدتك من أن تصبح فارغة جدًا، مما قد يؤدي إلى تفاقم الغثيان.

- تناول الأطعمة الخفيفة

مثل رقائق الذرة والموز والبسكويت والخبز المحمص وغيرها، فهي سهلة الهضم وتقلل من الغثيان الصباحى.

- الزنجبيل

عندما يتعلق الأمر بالغثيان، فإن تناول الزنجبيل قد يساعدك كثيرًا على التخفيف من أعراضه.

- الترطيب

الجفاف يمكن أن يؤدى إلى تفاقم مشكلة الغثيان، لذلك من المهم شرب الكثير من الماء والسوائل الطبيعية على مدار اليوم.

- تناولِ الطعام ببطء والمضغ جيدًا

تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام بشكل صحيح يساعدان فى تسهيل عملية الهضم ويمكن أن يقلل من شعور الغثيان.

- تجنب الأطعمة الحارة والمقلية

يمكن أن يؤدى تناول الأطعمة الحارة مثل الفلفل إلى تهيج بطانة المعدة وإثارة حرقة المعدة، كما أن الإفراط بتناول الأطعمة الدهنية والمقلية التي يصعب هضمها يسبب ثقلًا على المعدة، ما يؤدي إلى تفاقم الغثيان.

- لا تجبر نفسك على تناول الطعام

إذا لم تكن لديك رغبة فى تناول أى طعام، فلا تجبرين نفسك على تناوله.