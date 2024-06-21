شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تأثير الإجهاد الحرارى على الجسم ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

مع الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة أكد العلماء حسب موقع "هيلث سايد" أنه قد يؤدى للوفاة فى بعض الأحيان نتيجة للإصابة بالإجهاد الحرارى المؤدى لهبوط الدورة الدموية، وقد يتسبب فى الضغط على القلب، ويعرض الذاكرة للتشويش، ويسبب الجفاف، وذلك حال عدم التمكن من تبريد الجسم.

وخلال التقرير التالى نتعرف على تأثير الإجهاد الحرارى على أعضاء الجسم..

تأثير الإجهاد الحرارى على قلبك

زيادة معدل ضربات القلب.

انخفاض فى ضغط الدم.

ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة القلبية أو قصور القلب أو السكتة الدماغية.

تأثير الإجهاد الحرارى على الدورة الدموية

قد يؤدى إلى تكوين جلطات دموية فى الأوعية الدموية.

قد يكون هناك تغير فى الأكسجين وتدفق الدم إلى جميع الأعضاء.

تأثير الإجهاد الحرارى على الجهاز العصبى

يؤثر الإجهاد الحرارى على الجهاز العصبى فيسبب

الصداع

ضباب الدماغ أو الارتباك

الدوخة

الضعف

التشنجات

تأثير الإجهاد الحرارى على الكلى

يكون تدفق الدم والأكسجين أقل أو معدومًا إلى الكليتين.

ارتفاع الجفاف وانخفاض إنتاج البول.

خلل في الكلى.

تلف الكلى.

تأثير الإجهاد الحرارى على الجهاز الهضمى

القىء.

غثيان.

ضرر محتمل للأمعاء وصحة الأمعاء.

تأثير الإجهاد الحرارى على الجلد

التعرق الغزير.

عدم القدرة على التعرق بسبب فشل آلية التعرق في الجسم.

قد يكون الجلد ساخنًا جدًا حيث يتجاوز متوسط درجة حرارة الجسم الحد المسموح به.

تأثير الإجهاد الحرارى على العضلات

قد يواجه المصاب خللاً في وظائف العضلات.

قد تبدأ العضلات بالتشنج بسبب الجفاف الحاد.



- نصائح للحماية من الإجهاد الحرارى

- تجنب البقاء في الخارج لفترة طويلة إذا لم يكن ذلك إلزامياً، إذا كنت مضطرًا للتواجد في الخارج للعمل أو القيام ببعض المهمات، فتأكد من اتخاذ تدابير الحماية.

- احمل دائمًا مظلة.

- احمى نفسك من الشمس.

- ارتداء الملابس القطنية، وغطى ذراعيك قدر الإمكان.

- احمل زجاجة ماء لكن لاحظ أنه بعد العودة من الشمس مباشرة، لا تشرب الماء البارد بسرعة كبيرة، وينصح بتناوله ببطء.

- حافظ على رطوبة جسمك بشرب عصائر الفاكهة.