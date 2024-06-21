شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للموسيقى.. اعرف فوائدها للدماغ والقلب والصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الاستماع إلى الموسيقى عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية، ويتجاوز دورها كمجرد ترفيه، وقد تم التعرف على التأثيرات العلاجية للموسيقى عبر الثقافات والتاريخ، حيث تؤثر على الصحة العاطفية والمعرفية والجسدية، كما أن لها تأثيرًا فعالًا فى تحسين المزاج وتعزيز الاسترخاء، سواء كانت ألحانًا راقية أو نغمات مهدئة، فإن الموسيقى لديها القدرة على إثارة مشاعر قوية وخلق شعور بالسعادة والهدوء والحنين، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماذا تقول الأبحاث عن الموسيقى؟

تشير الأبحاث إلى أن الاستماع إلى الموسيقى يمكن أن يحفز الدماغ على إطلاق الدوبامين، وهو ناقل عصبى مرتبط بالشعور بالسعادة، وبالتالى تحسين المزاج وتقليل مستويات التوتر، وبهذه الطريقة، تعمل الموسيقى كأداة قوية للتنظيم العاطفي وإدارة التوتر، ومن الناحية المعرفية، ثبت أن الموسيقى تعمل على تحسين التركيز وتعزيز الأداء المعرفي، وغالبًا ما ترتبط الموسيقى الكلاسيكية، على وجه الخصوص، بتحسين التركيز والإنتاجية.

الفوائد صحية للاستماع إلى الموسيقىتنشيط الذاكرة وتعزيز صحة القلب

تشير الدراسات إلى أن الاستماع إلى الموسيقى يمكن أن ينشط مناطق مختلفة من الدماغ، ما يزيد من حدة الانتباه وتنشيط الذاكرة، ويعد هذا التحفيز المعرفى مفيدًا فى بعض الأوقات التى تتطلب التركيز، أثناء الدراسة أو العمل أو المشاركة فى الأنشطة الإبداعية، ومن الناحية الجسدية، فإن تأثيرات الموسيقى عميقة بنفس القدر، حيث تبين أن الاستماع إلى الموسيقى يخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويعزز الاسترخاء ويقلل القلق.

تساعد على الاسترخاء

يمكن للموسيقى البطيئة ذات الإيقاع الثابت أن تحفز استجابة الاسترخاء فى الجسم، ما يؤدى إلى إبطاء التنفس وخفض هرمونات التوتر، علاوة على ذلك تتمتع الموسيقى بإمكانيات علاجية فى إدارة الألم، ونظرًا لتأثيراتها الفسيولوجية المباشرة، تلعب الموسيقى دورًا حاسمًا في الترابط الاجتماعي وتماسك المجتمع، فالتجارب الموسيقية المشتركة، مثل الحفلات الموسيقية أو الغناء الجماعي، تعزز الشعور بالانتماء والتواصل بين الأفراد.

تعزز التفاهم

تتمتع الموسيقى بقدرة فريدة على تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية، وجمع الناس معًا وتعزيز التعاطف والتفاهم بينهما، علاوة على ذلك، تم دمج الموسيقى في التدخلات العلاجية المختلفة لاضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق، حيث يستخدم الأطباء النفسيين أحيانًا الموسيقى لتسهيل التعبير العاطفي، وتحسين التواصل، وتعزيز الوعي الذاتي لدى مرضاهم.

أداة علاجية

تعمل المكونات الإيقاعية واللحنية للموسيقى على إشراك الدماغ بطرق لا يستطيع التواصل اللفظي وحده القيام بها، ما يجعلها أداة علاجية قوية في العلاج النفسي.

الفوائد الصحية للاستماع إلى الموسيقى متنوعة وبعيدة المدى، من تحسين الحالة المزاجية والوظيفة المعرفية إلى تقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء الجسدي، فللموسيقى تأثير عميق على صحتنا، وبالتالي فإن دمج الموسيقى في الروتين اليومي يمكن أن يكون وسيلة بسيطة لكنها فعالة لتعزيز الصحة العامة.