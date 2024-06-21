شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فيتامينات مهمة للحفاظ على صحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الفيتامينات الضرورية للحفاظ على أمراض القلب والأوعية الدموية، فقد بتضمين بعض الفيتامينات الأساسية لصحة القلب في نظامك الغذائي، وذلك وفقا لموقع healthshots.



مثل أي عنصر غذائي آخر، تعتبر الفيتامينات ضرورية للحفاظ على صحة القلب من خلال دعم الوظائف النفسية المختلفة، فتساعد الفيتامينات في تقليل الالتهاب، والتحكم في ضغط الدم، ومنع تراكم المواد الضارة في الشرايين، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.



كما تساعد الفيتامينات أيضًا في الحفاظ على الأداء السليم للأوعية الدموية، مما يضمن الأداء السليم لنظام القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات الأساسية إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ، مما يؤكد أهمية تناول كمية كافية من الفيتامينات من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

الفيتامينات الضرورية لصحة القلب -فيتامين د

يلعب هذا الفيتامين، دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة قلبك، ووفقا لدراسة نشرت في خيارات العلاج الحالية في طب القلب والأوعية الدموية وجدت أن انخفاض مستويات فيتامين د يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن الحصول على ما يكفي من فيتامين د يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم وتحسين وظيفة الجهاز القلبي الوعائي، في حين أن التعرض لأشعة الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين د، يمكنك أيضًا تضمين الأطعمة مثل الأطعمة الزيتية واللحوم الحمراء والكبد وصفار البيض والأطعمة المدعمة لزيادة تناول فيتامين د.

- فيتامين ب6

يُعرف فيتامين ب6 أيضًا باسم البيريدوكسين، وهو أحد الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها جسمك للبقاء بصحة جيدة، ونقص فيتامين ب6 يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لدراسة نشرت في الكيمياء الحيوية تحت الخلوية ، فهو يساعد على تقليل مستويات الهوموسيستين، وهو نوع من الأحماض الأمينية المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ويعتبر الأسماك والفول السوداني والشوفان والموز والحليب وبعض حبوب الإفطار المدعمة وفول الصويا وجنين القمح مصادر جيدة لفيتامين ب6 .

- فيتامين ب12

تمامًا مثل فيتامين ب6، فيتامين ب12 ضروري لتقليل مستويات الهوموسيستين في الدم، ارتبط نقص فيتامين ب 12 بحالة تسمى فرط الهوموسستئين في الدم، والتي يمكن تقليل فرص حدوثها مع تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 بشكل مناسب، كما وجدت في دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للطب الوقائي . قم بتضمين الأسماك والحليب والجبن والبيض وحبوب الإفطار المدعمة واللحوم في نظامك الغذائي.

- فيتامين سي

يعد عنصر غذائي أساسي للحفاظ على صحتك، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، فهو معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، يساعد على حماية جدران الشرايين من التلف، ويقلل الالتهاب، ويمنع أكسدة الكولسترول LDL، وهو عامل رئيسي في تطور تصلب الشرايين. يجب عليك تناول الحمضيات والفلفل والفراولة والقرنبيط وكرنب والبطاطس .

- فيتامين هـ

أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى، يساعد على منع أكسدة الكولسترول الضار ويحسن صحة الأوعية الدموية بشكل عام عن طريق الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية، وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للعلاجات أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين E يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. زيت جنين القمح، واللوز، وبذور عباد الشمس، والصنوبر، والأفوكادو، وزبدة الفول السوداني، والأسماك، والفلفل الأحمر، هي أطعمة غنية بفيتامين .

- فيتامين ك

يوضح الدكتور شاندرا أن فيتامين ك مهم لتخثر الدم، ويساعد أيضًا في منع تكلس الشرايين، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي. أظهرت دراسة نشرت في Current Nutrition Reports أن فيتامين K يساعد في الحفاظ على أمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة والمعرضة للخطر.

