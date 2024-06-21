شكرا لقرائتكم خبر عن نفسى فى الحرنكش.. استشارى يوضح أسبابا صحية لأكذوبة "الوحم" خلال الحمل والان مع تفاصيل الخبر

هناك أعراض تصاب بها الكثيرات خلال فترة الحمل منها ما يسمى الوحم، فبعضهن يتعرضن لهذا الأمر في أول شهور الحمل والبعض الأخر يستمر معه حتى موعد الولادة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز الأسباب الطبية لهذه الأعراض.



أكد الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس، أن الوحم أمر لا يوجد أساس علمي له، ولكن بالفعل تتعرض له الكثير من الحوامل، ولكن قد يكون علامة في بعض الأحيان على احتياج الجسم لبعض العناصر الغذائية التي تفتقدها خلال الحمل، فتعرض بعضهن إلى إضطرابات هرمونية بسبب الحمل قد تكون السبب في الرغبة أو رفض النظر أو شم أنواع معينة من الطعام.



وأضاف استشاري النساء والتوليد، أن هناك بعض السيدات يتعرضن في بداية شهور الحمل للإصابة باضطرابات كثيرة في الجهاز الهضمي، وهذا يتسبب في عدم قدرتها علي تناول بعض الأطعمة، أو عدم قدرتها علي التميز بمذاق أطعمة أخرى، ولكن نجدهن يرغبن في تناول بعض الأطعمة المالحة أو ذات مذاق الحار، وهذا الأمر يترجم علي أنها تتوحم على هذه الأطعمة ولكن في حقيقة الأمر هي تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.



وأشار راشد إلى أنه في حالة إصابة الحامل بالأنيميا، أو نقص بعض العناصر الغذائية كفيتامين ب12 والماغنسيوم والبوتسايوم، فنجدها تريد تناول بعض الأطعمة الغنية بهذه العناصر الغذائية، لأن جسمها يحتاج لها، وليس لأنها تتوحم على هذه الأطعمة، فترغب في الخضراوات والفواكه والبروتينات المختلفة الغنية بما يحتاجه جسمها.

وأوضح، أن هذه هي الأسباب العلمية للوحم، فنقص وإضطرابات هرمونية ومشاكل في الجهاز الهضمي هما السبب في هذا الأمر.

