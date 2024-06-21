شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح غذائية للحوامل فى موجة الحر.. كترى من السلطة والفاكهة والان مع تفاصيل الخبر

تمثل ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة للنساء الحوامل مشكلة صحية على الأم والجنين، لذا، من الضروري اتباع إرشادات غذائية معينة لضمان صحة الأم والجنين.

أوضح الدكتور عمرو الهلالى استشارى النساء والتوليد بجامعة عين شمس، أن اللحوم مصدر تعتبر ممتاز للبروتين الضروري لنمو الجنين، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الحديد الضروري لتجنب فقر الدم، كما أن فيتامين ب12 الذى يحتوى عليها هام لتطور الجهاز العصبي للجنين.

أوضح الطبيب في تصريحاته لـ " الخليج 365"، أن يجب تناول وجبة متوازنة خلال الحر مع تناول الكثير من السلطة التي تعتبر مصدرًا ممتازًا للألياف، الفيتامينات، والمعادن، حاولي تضمين الخضراوات الورقية مثل السبانخ، الجرجير، والبقدونس، توفر الفواكه الفيتامينات والألياف الضرورية، اختاري الفواكه الطازجة وتجنبي العصائر المعلبة المليئة بالسكريات.

أمثلة لوجبة غذائية صحية في الحر الغداء:

قطعة من اللحم المشوي (150 جرام) مطهية جيدًا.

سلطة خضراوات طازجة (طماطم، خيار، جزر، خس).

طبق صغير من الأرز البني أو القمح الكامل.

العشاء:

حساء خضراوات مع قطع دجاج مشوي.

قطعة من الخبز الكامل.

قطعة من الفاكهة (تفاح أو برتقال).