شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. هتخس من غير تعب ومجهود بـ 7 بهارات والان مع تفاصيل الخبر

هل تبحث عن طرق سريعة وفعالة لإنقاص الوزن؟ هناك بعض العلاجات المنزلية القديمة التي يمكن أن تساعد بشكل طبيعي في إذابة الدهون دون التأثير على الصحة، وهى التوابل بعد إضافة الماء إليها، حيث يمكنك دمجها إلى نظام غذائي صحي متوازن للحصول على نتائج أفضل، حسبما أفاد موقع "Onlymyhealth".

لماذا ماء التوابل والبذور؟

تكتسب مياه التوابل والبذور شعبية ليس فقط لنكهاتها المنعشة ولكن أيضًا لقدرتها على دعم جهود فقدان الوزن، ويمكن لهذه المياه المملوءة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد على الهضم وتحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

فيما يلي.. 7 توابل وبذور أضفها إلى الماء قد تساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع:ماء القرفة

من المعروف أن القرفة تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يمكن أن يساعد في تنظيم الشهية وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية، ولتحضير ماء القرفة، انقع عود القرفة في الماء الساخن لبضع دقائق، ثم اتركه ليبرد، وتناوله دافئًا أو باردًا على مدار اليوم.

ماء الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص توليد الحرارة التي يمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي وتعزز حرق الدهون، كما أنه يساعد على الهضم ويقلل الالتهاب، مما يساعد على التخلص من دهون البطن والكرش، ولتحضير ماء الزنجبيل، انقع شرائح الزنجبيل الطازج في الماء الساخن أو انقعها طوال الليل في الماء البارد للحصول على مشروب منعش.

ماء بذور الكمون

بذور الكمون غنية بمضادات الأكسدة ويمكن أن تحسن على الهضم عن طريق تحفيز إفراز الإنزيمات في المعدة، وقد تعزز أيضًا قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، مما يدعم وظيفة التمثيل الغذائي بشكل عام، ولتحضير ماء بذور الكمون، انقع ملعقة صغيرة من بذور الكمون في كوب من الماء طوال الليل ثم تناوله في الصباح على معدة فارغة.

ماء بذور الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الشهية، كما أنها تحتوي على مركبات قد تساعد في استقلاب الدهون، فقط انقع ملعقة كبيرة من بذور الحلبة في الماء طوال الليل، ثم صفيها، وتناولها في الصباح.

ماء بذور الشيا

بذور الشيا مليئة بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تعزز الشعور بالشبع وتساعد في السيطرة على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما أنها تمتص الماء في المعدة مكونة مادة هلامية تبطئ عملية الهضم، قُم بخلط ملعقة كبيرة من بذور الشيا مع الماء واتركها لمدة 15 دقيقة قبل تناولها.

ماء بذور الكتان

بذور الكتان غنية بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية، على غرار بذور الشيا، لذلك فهى تدعم الهضم، وتعزز الشعور بالشبع، ويمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول، فقط قُم بطحن بذور الكتان وحركها في الماء، حتى تنتفخ قبل تناولها.

ماء الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب ذو خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، والمساعدة في حرق الدهون، وتحسين عملية الهضم، فقط أضف قليلًا من مسحوق الكركم إلى الماء الدافئ وتناوله كمشروب مهدئ.