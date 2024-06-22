شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العيد والفتة.. طرق تساعدك فى التخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

بعد عيد الأضحى وتناول الفتة واللحمة، كيف يمكنك التخلص من الوزن الزائد والحصول على الراحة النفسية وتحسين مزاجك ؟..يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

وهناك بعض أفكار التمارين ونصائح للتخلص من الوزن الزائد بعد عيد الأضحي ، ومنها: -حركة الصباح

بعد عيد الأضحى يمكنك القيام ببعض الحركة الصباحية، مثل المشي السريع، فإن تحريك جسمك أول شيء في الصباح يضفي طابعًا إيجابيًا على اليوم التالي، كما يمكنك دعوة العائلة والأصدقاء للانضمام إليك في تمرين جماعي لتعزيز العلاقات الإنسانية.

-مغامرات في الهواء الطلق

استكشف الأماكن الخارجية سواء أكان ذلك المشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات أو التجديف ، توفر المغامرات الخارجية تغييرًا منعشًا للمناظر الطبيعية وفرصة للتواصل مع الطبيعة.

-ممارسات العقل والجسم

قم بدمج ممارسات العقل والجسم مثل اليوجا أو التأمل بعد عيد الأضحى لتعزيز الاسترخاء والسلام الداخلي، و ابحث عن مكان هادئ في الهواء الطلق أو أنشئ جوًا هادئًا في الداخل حيث يمكنك الاسترخاء وإعادة شحن جسمك وعقلك.

-الغذاء الصحي

توازن تناول الطعام والبقاء نشيطا، يعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها بعد عيد الأضحي، ولذا عليك دمج الأكل الصحي و التمارين الرياضية في يومك للحصول علي جسم رشيق خالي من الدهون.