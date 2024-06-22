شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار صحية لإهمال الشخص الرياضى للتمرين فترة طويلة.. ما تقولش مرة وتعدى والان مع تفاصيل الخبر

هل تكاسلت عن تمرينك اليومى منذ فترة؟ هل تتراجع في مستواك وانتظامك الرياضى؟ إذا كانت إجابتك بنعم فعليك قراءة هذه السطور، فوفقا لتقرير نشر في موقع medimap الطبي، فإن إهمال الرياضيين لتمريناتهم الرياضية أمر في غاية الخطورة، يحمل معه الكثير من الاضطرابات الجسدية والأضرار الصحية الكثيرة.

أضرار إهمال الرياضيين التمارين

ـ الانخفاض الشديد والملحوظ الذى يصيب الرياضيين نتيجة تفويت التمارين لفترة طويلة، يجعلهم عرضة لقلة اللياقة البدنية، واضطراب الحركة، واضطرابات القوة والمرونة الجسدية التي كانوا يتسمون بها أثناء ممارستهم لرياضتهم بانتظام.

ـ زيادة فرص الإصابة بالعدوى والمشكلات الصحية، وكذا الأمراض المزمنة نتيجة إهمالهم لتمريناتهم، فالرياضة تقى من الكثير من المشكلاتت المزمنة التي يمكن أن تصيب الجسم، لإن الحركة وارتفاع النشاط البدنى المتكرر والمنتظم، تقى من زيادة الوزن، والاختلالات التي تصيب ضغط الدم، وكذلك تصيب نسب السكر في الدم.

ـ قد تضطرب لديك نسب الكوليسترول ونسب السكر وتحسس الانسولين في الجسم بشكل عام



يضطرب الوزن بشكل كبير، لإن حرق الدهون والسعرات الحرارية يبدأ في التباطؤ والتوقف، وبالتالي يثؤر على الوزن وقد يصبح الرياضى بعد فترة من التوقف عن تمرينه عرضة للسمنة.

ـ اضطراب في الهضم والقدرة على التمثيل الغذائي المثالى الذى كانت توفره له الرياضة وممارستها.

ـ ضعف القدرة على الوقاية من الاضطربات النفسية وكذا الاضطرابات العقلية، والتي كانت تقى منها الرياضة نتيجة تعزيزها ومعادلتها للهرمونات في الجسم، وخاصة الهرمونات التي تتحكم في مستويات السعادة والفرحة والمزاج بشكل عام، فتزيد التقلبات المزاجية.

ـ الشعور بالألم والتعب واضطراب الحركة، والشعور بالوهن، نتيجة اهمال التمارين الرياضية .



