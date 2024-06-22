شكرا لقرائتكم خبر عن عناصر غذائية ضرورية لمرضى السكر.. لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

التغذية الجيدة تساهم بشكل كبير فى التحكم في مستويات الجلوكوز، فيما يلي العناصر الغذائية الأساسية لمرضى السكري والتي يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي اليومي، وذلك وفقا لموقع healthshots.



الآن أنت تعرف لماذا تحتاج إلى مراقبة نظامك الغذائي لمرض السكري، وتحقق من هذه العناصر الغذائية الستة الأساسية التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي:

- الألياف

يمكن أن تساعد الألياف في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم وإبطاء امتصاص السكر، وفقًا لدراسة نشرتها المكتبة العامة لعلوم الطب ، وهناك نوعان من الألياف، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، أن الألياف القابلة للذوبان موجودة في الفواكه والفاصوليا والشوفان وتساعد على إدارة مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء معدل دخول السكر إلى مجرى الدم، تساعد الألياف غير القابلة للذوبان، الموجودة في الحبوب الكاملة والمكسرات، على الهضم وتعزز الشعور بالامتلاء، مما يمكن أن يساعد في إدارة الوزن.

- المغنيسيوم

يلعب المغنيسيوم دورًا في حساسية الأنسولين واستقلاب الجلوكوز، وتشير الأبحاث التي نشرتها المجلة العالمية للسكري إلى أن الأشخاص المصابين بالسكري غالبًا ما يكون لديهم مستويات منخفضة من المغنيسيوم، ويمكن أن يزيد نقص المغنيسيوم من خطر ضعف التحكم في نسبة السكر في الدم، وتحتوي الخضروات الورقية الخضراء والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة على المغنيسيوم ويمكن أن تساعد في التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

- فيتامين د

بالإضافة إلى كونه ضروريًا لجهاز المناعة وصحة العظام، قد يلعب فيتامين د أيضًا دورًا في استقلاب الجلوكوز وحساسية الأنسولين، وفقًا لدراسة نشرتها Curēus ، ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين د بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ولذلك، لإدارة مرض السكري، يجب عليك الحفاظ على كمية كافية من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس وتناول الأطعمة المدعمة والأسماك الدهنية والبيض.

- الكروم

هو معدن نادر يعزز عمل الأنسولين وهو ضروري للحفاظ على التمثيل الغذائي الطبيعي للجلوكوز، لقد ثبت أن مكملات الكروم تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، تعتبر الفاصوليا الخضراء والقرنبيط والشعير والشوفان واللوز مصادر جيدة للكروم.

- الزنك

على الرغم من أن دراسة نشرتها قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية ، تكشف أن الزنك فيتامين مهم للتحكم في نسبة السكر في الدم، إلا أنها تشير أيضًا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لدعم هذه الحقيقة، ومع ذلك، عند تناوله بكمية مناسبة، يلعب الزنك دورًا في إنتاج وإفراز الأنسولين، والتحكم في مستويات السكر في الدم. تشمل الأطعمة الغنية بالزنك اللحوم والمحار والبقوليات والبذور والمكسرات.

- البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على تنظيم توازن السوائل وتقلصات العضلات والإشارات العصبية. كما أنه يلعب دورًا في التحكم في ضغط الدم، وهو أمر بالغ الأهمية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والذين هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم. كشفت دراسة نشرتها مجلة Expert Review of Endocrinology and Metabolism أن انخفاض مستويات البوتاسيوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري. يجب عليك تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، والتي تشمل الموز والبرتقال والبطاطس والطماطم والسبانخ.

