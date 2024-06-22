شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعانى منه وظهر عليه فى مناسبات عديدة.. تعرف على أسباب التجمد الذهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعض الاشخاص قد يتعرضون لنوبة من التجمد دون معرفة سبب ذلك، رغم ان هذا يبدو محرجا لبعض الأشخاص الذين يحتلون مناصب قيادية أمثال الرئيس الأمريكى جو بايدن، فوفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فانه أثناء عمله الجاد خلال الحملة الانتخابية قبل الانتخابات في نوفمبر، تم تصوير الرئيس الأمريكي جو بايدن أكثر من مرة وهو يتجمد ذهنيا ويبدو غافلاً عن الإجراءات المحيطة به.

في نهاية الأسبوع الماضي، أثناء حملة لجمع التبرعات لحملة الديمقراطيين في لوس أنجلوس، بدا الأمر كما لو أنه أصبح متصلباً وخرج من مكانه أمام الجميع ، قبل أن يرشده الرئيس السابق باراك أوباما بلطف إلى الخارج .

وقبل أقل من أسبوع، أظهرت مقاطع فيديو يبدو فيها الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا وهو يتجمد ذهنيا لمدة دقيقة تقريبًا، قبل القاء خطابه بشكل غير واضح خلال احتفال يوم يونيو في البيت الأبيض، ومع ذلك، فإن الرئيس بايدن ليس رجل الدولة الكبير الوحيد في الولايات المتحدة الذي أظهر على ما يبدو هذه الاتجاهات المثيرة للقلق، فقد أثار السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل، البالغ من العمر 81 عامًا أيضًا، القلق عندما توقف فجأة عن التحدث في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في الكابيتول هيل في يوليو 2023، وظل ساكنًا لمدة دقيقة تقريبًا، محدقًا في الفضاء، قبل أن يقتاده مساعدوه بعيدًا.

يشرح الخبراء الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى نوبات التجميد الذهنى ولماذا؟

الشخص الذي يبدو أنه يحلم فجأة بأحلام اليقظة ويفقد كل الوعي بما يجري حوله - دون فقدان الوعي - قد يكون يعاني من نوبة غياب، تُعرف أيضًا باسم نوبة الصرع الصغير، وهي أحد أعراض نوع من الصرع.

يقول البروفيسور فياض أحمد، استشاري الأعصاب والمحاضر الفخري في مستشفيات جامعة هال التعليمية التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية: "إن أفضل طريقة لوصف ذلك هي أنك تغيب عن الإدراك لمدة تصل إلى دقيقة قبل أن تعود ببطء إلى الواقع".

تحدث هذه النوبات عندما تنحرف الإشارات الكهربائية في الدماغ، والتي يمكن أن تحدث بسبب الوراثة، أو نادرًا ما يتم تحفيزها عن طريق بذل مجهود مثل التمارين المكثفة، ولكنها تميل إلى الحدوث في أغلب الأحيان عند الأطفال الذين غالبًا ما يتفوقون عليها.

وفقًا لموقع Epilepsy UK، يمكن أن يحدث هذا النوع من النوبات واحدًا تلو الآخر، و"يعاني بعض الأشخاص من مئات النوبات الغيابية يوميًا"

مرض الشلل الرعاش..

يمكن أن يسبب هذا الاضطراب التقدمي الذي يؤثر على الجهاز العصبي والدماغ نوبات تجميد ذهنى تؤثر على حركة الشخص وكلامه وقد يتسبب أيضًا في ظهوره وكأنه يفقد الوعي مؤقتًا بما يجري حوله. تستمر هذه النوبات عادةً من بضع ثوانٍ إلى دقيقة.

يحدث مرض باركنسون بسبب انخفاض مستويات بروتين L-DOPA في الدماغ، وهو ضروري لصنع الدوبامين، وهو هرمون يساعد من بين أمور أخرى على بدء والتحكم في حركات العضلات والأنشطة الحركية مثل الوقوف والمشي والجري، قد يكون سبب انخفاض بروتين L-DOPA هو موت خلايا الدماغ في جزء الدماغ الذي يتلقى الرسائل المتعلقة بالحركة والتنسيق، سبب حدوث ذلك غير واضح، فبينما قد تساهم الشيخوخة، يمكن أن يصاب الشباب بمرض باركنسون أيضًا.

تميل نوبات التجميد إلى التكرار مع تقدم مرض باركنسون، كما يقول البروفيسور روجر باركر، استشاري الأعصاب في جامعة كامبريدج - وترجع إحدى النظريات إلى أن هذا يرجع إلى تلف المناطق الموجودة في قاعدة الدماغ، بما في ذلك بنية تسمى نواة بيدونكولوبونتين، يُعتقد أنه يلعب دورًا مركزيًا في بدء الحركة والحفاظ عليها

نوبات الذعر..

قد تؤدي المواقف شديدة التوتر في بعض الأحيان إلى تجميد الأشخاص فعليًا في مساراتهم لمدة دقائق أو أكثر، قالت أوليفيا دورنان، مديرة العلاج في مستشفى بريوري في بارنت جرين، إن استجابة التجميد الذهنى تعود إلى أعماق ماضينا التطوري، حيث نفكر في الحيوانات التي تتجمد لتكون قادرة على الاندماج مع محيطها لتجنب اصطيادها كفريسة .

أكدت دورنان، إن العلاج السلوكي المعرفي، وهو العلاج بالكلام الذي يمكن أن يغير طريقة تفكيرك وتصرفك، يمكن أن يجعلك تشعر بقدر أقل من القلق في المواقف الصعبة.

وتضيف أن العلاج بالتعرض على المدى الطويل - وهو علاج نفسي يخلق فيه علماء النفس بيئة آمنة "لتعريض" الأفراد للأشياء التي يخشونها ويتجنبونها من أجل تحييدهم - يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا.

السكتة الدماغية الصغيرة ..

يمكن أن يبدو الأشخاص غير مدركين لفترة وجيزة لما يجري حولهم، أو غير قادرين على التواصل، أثناء الإصابة بنوبة نقص تروية عابرة (TIA)، تُعرف أيضًا باسم السكتة الدماغية البسيطة، يحدث هذا بسبب انقطاع مؤقت في إمداد الدم إلى جزء من الدماغ بسبب جلطة، والتي عادة ما تذوب أو تنزاح من تلقاء نفسها.

قد تستمر الأعراض، التي يمكن أن تشمل أيضًا الضعف أو الشلل في جانب واحد من الجسم، لبضع دقائق فقط أو ما يصل إلى 24 ساعة (على النقيض من ذلك، تستمر أعراض السكتة الدماغية الكاملة لفترة أطول).

وفقًا لجمعية السكتات الدماغية، يعاني ما لا يقل عن 46000 شخص سنويًا في المملكة المتحدة من نوبة نقص التروية العابرة (TIA) لأول مرة، حيث يمكن أن يكون عامل خطر للإصابة بسكتة دماغية كاملة؛ إذا كان لديك أي أعراض - مهما كانت قصيرة - فمن المهم الحصول على المساعدة الطبية.

مشاكل الدورة الدموية..

يمكن أن يكون التجمد لمدة ثوانٍ أو - حتى فقدان الوعي لفترة وجيزة - بعد الوقوف بسبب مشاكل في تدفق الدم.

وقال الدكتور كريس بيبر، استشاري أمراض القلب في مستشفيات ليدز التعليمية NHS Trust، إن الجسم لديه "آليات تحكم تحافظ على تدفق الدم على الرغم من تأثيرات الجاذبية" لضمان الحفاظ على تدفق الدم إلى القلب في جميع الأوقات، ولكن في بعض الأحيان عندما تقف بعد فترة من الجلوس أو الاستلقاء، قد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ حتى تبدأ ردود أفعال الجسم.

نزيف في الدماغ..

الاحتمال المقلق هو أن التجميد المفاجئ أو الخروج من المنطقة يرجع إلى ورم دموي داخل الجمجمة، وهو عبارة عن تجمع للدم داخل الجمجمة، تظهر الأعراض في هذه الحالة فجأة ولكنها قد تستمر لساعات أو حتى لفترة أطول.

عادة ما يحدث ذلك بسبب انفجار أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بسبب إصابة في الرأس، على سبيل المثال، بسبب حادث سيارة أو سقوط، قد يتجمع الدم في أنسجة المخ أو تحت الجمجمة، ويضغط على الدماغ. ويعني تلف أنسجة المخ أن المناطق الرئيسية في الدماغ لم تعد تعمل بكفاءة، يمكن أن تظهر أعراض مثل الصداع المزمن وصعوبة الكلام أو التجمد بعد الإصابة مباشرة، أو بعد أيام أو أسابيع أو أشهر