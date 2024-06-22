شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين ضربة الشمس والإرهاق الحرارى أثناء الموجة الحارة والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أوجه التشابه بينهما، فإن ضربة الشمس والإرهاق الحراري لهما تأثيرات مختلفة على الجسم، في حين أن الإنهاك الحراري يرتبط بالجفاف وما يتبعه من معاناة الجهاز القلبي الوعائي لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، فإن ضربة الشمس تحدث عندما ترتفع درجة حرارة جسم الشخص بشكل خطير بحيث تبدأ في ارتفاع درجة حرارة الأنسجة والأعضاء، وفقا لما نشره موقع everydayhealth.

ويمكن للأشخاص عادةً علاج الإنهاك الحراري بالماء البارد والهواء البارد والراحة، ولكن ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة تتطلب رعاية فورية، وعلى الرغم من أن ضربة الشمس قد تبدو وكأنها تتطور من الإنهاك الحراري، إلا أن الشخص قد لا تظهر عليه علامات الإنهاك الحراري قبل تعرضه لضربة الشمس، ويعد الاهتمام السريع أمرًا أساسيًا لتجنب مضاعفات ضربة الشمس والإرهاق الحراري.

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالحرارة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية في نهاية المطاف، ويشترك الإنهاك الحراري وضربة الشمس في العديد من العلامات التحذيرية نفسها، مع بعض الاختلافات الرئيسية.

من الصعب التمييز بين الإنهاك الحراري وضربة الشمس وللتمييز بين الاثنين، عليك معرفة ما إذا كان دماغ الشخص يعمل بشكل جيد وما هي درجة حرارة جسمه.

أعراض ضربة الشمس

الجلد ساخن أو أحمر أو جاف أو رطب إذا كان الشخص يمارس الرياضة

نبض سريع وقوي، ويصبح ضعيفًا مع تقدم ضربة الشمس

صداع

دوخة

غثيان

فقدان الوعي

مشاكل الحركة والتوازن

طقطقة الرئة أو التنفس غير الطبيعي

إنتاج كميات صغيرة جدًا من البول

ضعف

أعراض الإرهاق الحراري

التعرق الشديد

نبض سريع وضعيف

الغثيان أو القيء

تشنجات العضلات

التعب أو الضعف

دوخة

صداع

فقدان الوعي

بشرة باردة، شاحبة، ورطبة

ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولكن عادة أقل من 103 درجة

كيفية علاج الإرهاق الحراري أو ضربة الشمس

وبما أن الإنهاك الحراري وضربة الشمس حالتان طبيتان منفصلتان، فإن العلاجات تختلف.و إذا كنت تشك في أنك أو أي شخص تعرفه يعاني من الإجهاد الحراري، فيمكن أن تساعد بعض الخطوات هذا الشخص على البدء في التبريد وإعادة الترطيب أثناء انتظار المساعدة الطبية.

علاج الإنهاك الحراري

شرب المشروبات الباردة التي لا تحتوي على الكافيين

التبريد في الظل

البقاء في الداخل باستخدام مكيف الهواء أو المروحة

أخذ حمام بارد أو دش

إزالة الملابس الزائدة

تعتبر الراحة أيضًا أمرًا أساسيًا لأنها تقلل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية وتساعد على استقرار درجة حرارة الجسم.

علاج ضربة الشمس

تعتبر ضربة الشمس حالة مهددة للحياة وتتطلب علاجًا طارئًا. وبدون تدخل طبي، يمكن أن تتسبب الحالة بسرعة في تلف أو فشل الدماغ والقلب والعضلات، ويمكن أن تكون قاتلة.

عند رعاية شخص تشك في إصابته بضربة شمس، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو الاتصال بسيارة الإسعاف. أثناء انتظار وصول المتخصصين الطبيين، يمكنك البدء في محاولة خفض درجة حرارة جسم الشخص عن طريق نقله إلى منطقة مظللة أو مكيفة ليبرد.