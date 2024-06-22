شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية الأطفال وكبار السن من أضرار الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة بدخول فصل الصيف رسميًا، فإن إتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأضرار التي تسببها حرارة الطقس والتعرض المفرط لأشعة الشمس أمر في غاية الأهمية، خاصة بالنسبة لبعض الفئات التي تعتبر أكثر تأثرًا بارتفاع الحرارة، مثل الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكرى وغيرها، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. نصائح لحماية الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الآثار الضارة التي قد يسببها الطقس الحار:- المراقبة

يجب مراقبة الأطفال وكبار السن وأصحاب الحالات الصحية المزمنة، فهم أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة، وذلك من خلال ملاحظة أي أعراض قد تظهر عليهم تدل على معاناتهم من أمراض مرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس والإجهاد الحرارى وسرعة إسعافهم، وتشمل الأعراض:

سرعة ضربات القلب

ارتفاع درجة حرارة الجسم

الشعور بالتعب والإجهاد والدوران

الاغماء

فرط التعرق

وإذا كنت تشك في تعرض أحدهم لضربة الشمس، انقل هذا الشخص فورًا إلى منطقة باردة بها ظل، وقم بفك ملابسه، ثم ضع الماء البارد أو أكياس الثلج على الجلد.

-الترطيب

من المهم تشجيع أطفالك وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على ترطيب جسمهم من خلال تناول الكثير من الماء وكذلك إعداد العصائر الطبيعية الخالية من السكر في المنزل وتشجيعهم على تناولها، حيث يساعد الترطيب على منع الإصابة بالجفاف.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس

وتجنب التعرض المفرط للحرارة واشعة الشمس خاصة في ساعات الذروة، حيث يتاثر الطفال وكبار السن بشكل أكبر، وللوقاية من التعرض لضربة الشمس، حاول النزول في توقيت مناسب من اليوم.

- ارتداء الملابس الخفيفة القطنية والفضفاضة

احرصِ على ارتداء أطفالك لملابس ملابس خفيفة الوزن قطنية وفاتحة الألوان ونفس الحال بالنسبة لكبار السن على أن تكون فضفاضة حيث يساعد ذلك في التعرق بشكل صحى بجانب عدم انعكاس الحرارة على أجسامهم والشعور بالبرودة.

- البقاء في المنزل

امنعِ أطفالك من اللعب في الهواء الطلق خلال ساعات الذروة من الحرارة في الفترة من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، كما يجب على كبار السن خاصة أصحاب الأمراض المزمنة البقاء في منازلهم في أماكن مكيفة.

- الالتزام بالأدوية

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة يجب الالتزام بمواعيد تناول الأدوية الخاصة بهم، وطلب المشورة الطبية إذا كانوا يعانون من أعراض مرتبطة بالحرارة.