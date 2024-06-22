4 طرق لتحسين التركيز لدى طلاب الثانوية العامة أثناء مراجعة ليلة الامتحان

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يواصل طلاب الثانوية العامة، الامتحانات التي تحدد مصيرهم وتحقق حلمهم بدخول الكلية التي يرغبون فيها، لكن هناك الكثير من عوامل التشتيت التي تجعل من المستحيل التركيز أثناء الدراسة مثل: مستويات التوتر، وعادات الأكل غير الصحية، وقلة النوم، والجفاف، والتعب وكل هذه العوامل يمكن أن تؤثر على قدرتنا على التركيز، في هذا التقرير نتعرف على 4 طرق لتحسين التركيز أثناء مراجعة ليلة الامتحان، بحسب موقع "whatuni".

طرق لتحسين التركيز أثناء مراجعة ليلة الامتحان1. امنح نفسك الوقت للاستعداد ذهنيًا

عندما تعلم أنه يتعين عليك العمل على شيء ما، ينتهي بك الأمر في بعض الأحيان إلى الخوف منه قبل البدء، الأمر الذي يضيع وقتك ويستنزف طاقتك بحلول الوقت الذي تكون فيه مستعدًا للقيام بذلك، لم يعد لديك الطاقة والقدرة العقلية.

إن السماح لنفسك ببعض الوقت قد يساعدك على الاسترخاء والاستعداد لكل ما تحتاج إلى القيام به، سواء كان ذلك دراسة لامتحان قادم أو إنهاء مجموعة من المهام.

يمكن أن يستغرق الأمر من 10 دقائق إلى 30 دقيقة. حتى أن بعض الأشخاص يحتاجون إلى ساعة من وقت الخمول كوسيلة للتحضير الذهنى.

وفي كلتا الحالتين، فإن منح نفسك الوقت للاستعداد يساعد في تحديد المهام التي ستفعلها.

2. ابحث عن أفضل وقت للمذاكرة

على الرغم من أنه ثبت أن الدراسة في المساء تساعد على تعزيز التعلم وتحسين القدرة على التذكر، إلا أنها لا تناسب الجميع.

من المفيد أن تعرف كيف يعمل جسمك إذا كنت تريد الاستمرار في التركيز عندما تكون أمامك ساعات طويلة من الدراسة.

يجد بعض الأشخاص أنه من الأسهل الدراسة في الصباح بينما يجد آخرون أن الدراسة ليلاً تساعدهم على التركيز بشكل أفضل.

بشكل عام، يقال إن دماغنا يكون في أفضل حالاته في الصباح بالنسبة للذاكرة التقريرية وقصيرة المدى، ويكون أكثر فعالية في وقت لاحق من اليوم لتنفيذ العمليات الدلالية.

3. خلق بيئة هادئة تساعدك على المذاكرة بتركيز

يمكن أن تتأثر قدرتنا على التركيز بعدة أشياء، بما في ذلك الجلوس والإضاءة والضوضاء وبالطبع مكان المذاكرة.

إنها عادة جيدة أن تدرس دائمًا في مكتب دراسة مناسب لأنه من الضروري أن يكون لديك بيئة مواتية للتعلم تتضمن مساحة مريحة حيث يمكنك الجلوس بشكل مريح.

ويصبح الطلاب أكثر انتباهاً في بيئة منظمة وهادئة، يمكن أن تساعد الإضاءة المناسبة في تحسين مستويات التركيز أيضًا، لذا ضع نفسك بالقرب من النافذة للحصول على ضوء طبيعي كافٍ.

على الرغم من أنه من المغري الدراسة في السرير، إلا أنك لن تتمكن من الدراسة بفعالية في مكان تربطه بالاسترخاء أو النوم. قد ينتهي بك الأمر إلى أخذ فترات راحة طويلة غير ضرورية بدلاً من مراجعة ملاحظاتك.

4. تعلم متى تأخذ قسطاً من الراحة

إن أخذ فترات راحة قصيرة هادفة يمكن أن يساعدك على التركيز بشكل أفضل، وعلى العكس من ذلك، من المحتمل أن يؤدي عدم وجود فترات راحة مناسبة أثناء المراجعة إلى انخفاض مستويات الإنتاجية والطاقة لديك.

حاول أن تأخذ فترات راحة متعمدة في أي مكان تتراوح بين 5 إلى 60 دقيقة من الدراسة لإعادة شحن عقلك وجسمك.

استغل الوقت لأخذ قيلولة، أو الاستحمام بماء دافئ، أو طهي وجبة صحية، أو تمديد جسمك لتخفيف بعض آلام العضلات.