شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن البكتيريا القاتلة آكلة لحوم البشر المتفشية فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت صحيفة Independent ، من تفشى البكتيريا القاتلة الآكلة للحوم ، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 حالة إصابة بمتلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية (STSS) في اليابان في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وينتج هذا المرض في الغالب عن بكتيريا تسمى المكورات العقدية المقيحة، حيث ينجم هذا المرض في الغالب عن بكتيريا تُسمى Streptococcus pyogenes، والمعروفة باسم المجموعة A streptococcus .

يمكن أن تكون بكتيريا STSS مميتة في بعض الحالات، حيث سجل المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية 77 حالة وفاة في مارس، وحذر المعهد من أن المرض يمكن أن يقتلك في غضون أيام، ولكن على الرغم من العدد القياسي لحالات الإصابة بمتلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية (STSS) هذا العام، فإن سبب الزيادة لا يزال مجهولا.

ما هي بكتيريا STSS؟

متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية هي مرض شديد يحدث عندما تنتشر بكتيريا المجموعة أ العقدية في الدم والأنسجة العميقة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى (CDC) الجروح المفتوحة أو القروح، ومرض السكري وتعاطي الكحول كلها عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة الإصابة بهذا النوع من البكتيريا وهو المرض الاكثر شيوعًا في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، تشمل أعراض STSS الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والغثيان والقيء، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

يمكن أن يكون المرض أكثر خطورة عندما يحدث مع التهاب اللفافة الناخر، وهو شكل من أشكال أكل اللحم من البكتيريا العقدية من المجموعة A التي يرتبط بها STSS بشكل كبير، ويدمر العضلات والجلد والأنسجة الأساسية.

حذر أندرو ستير، مدير العدوى والمناعة والصحة العالمية في معهد مردوخ لأبحاث الأطفال في ملبورن بأستراليا، من أن أولئك الذين يعانون من البكتيريا STSS غالبًا ما لا يكون لديهم علامات تحذير مسبقة.

وقال: "تميل إلى أن تكون بصحة جيدة، ثم تصاب بمرض حاد للغاية"، مضيفًا أن الطفح الجلدي الذي يشبه حروق الشمس يمكن أن يكون أيضًا أحد المؤشرات الأولى للعدوى.

وفي غضون 24 إلى 48 ساعة، ينخفض ضغط الدم، يليه فشل الأعضاء وسرعة معدل ضربات القلب والتنفس، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، من الضروري الذهاب إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن حيث يمكن علاج العدوى بالمضادات الحيوية أو الجراحة أو السوائل عن طريق الوريد.

ما هو سبب تفشي المرض في اليابان؟

السبب الدقيق لتفشي STSS في اليابان غير معروف. ومع ذلك، أشارت وزارة الصحة اليابانية إلى أن تخفيف إجراءات فيروس كورونا قد يكون عاملاً مساهماً في الارتفاع.

وعلى الرغم من هذه الزيادة، أصرت الوزارة على أن السفر إلى البلاد لا يزال آمنا، لكنها حذرت المسافرين بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة بما في ذلك غسل اليدين وتنظيف الجروح لمنع العدوى، وفي الوقت نفسه، حذر الخبراء من أن بكتيريا STSS موجود منذ مئات السنين ولكنه لا يزال غير شائع إلى حد ما.

قال ستير: "إنها لا تزال عدوى غير شائعة، ولكن يجب على المجتمع والأطباء أن يدركوا أن هناك زيادة في عدد الحالات"، أبلغت الولايات المتحدة عن 145 حالة من حالات STSS في عام 2021.