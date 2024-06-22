شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تظهر على الطفل المصاب بجرثومة المعدة وهذا الاختبار يكشف الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

الكثير من الأطفال يعانون من آلام شديدة في البطن مصحوبة بالكثير من الأعراض الأخرى، وهو ما يجعلهم أقرب إلى تشخيصهم بالإصابة بجرثومة المعدة أو كما يطلق عليه البعض الميكروب الحلزونى.

وفقا لتقرير نشر في موقع rms Rochester المعني بالصحة العامة فإن الإصابة بجرثومة المعدة لدى الكثير من الأطفال له العديد من الأسباب وهو عبارة عن اضطراب وتلف في معدة وأنسجة الأمعاء الدقيقة، مما يسبب تقرحات وآلام وأوجاع واحمرار وقرح لدى الطفل.

تابع التقرير، أن الكثير من الأسباب قد تقف وراء هذه الإصابة والتي من أهمها أن يكون قد طال الطفل عدوى بكتيرية من هذه البكتيريا بالفعل من خلال اما تناول طعام غير نظيف أو غير مطهى طهوا كاملا جيدا، قد يكون هذا الطعام ملوث أو غير صالح للأكل، في بعض الأحيان قد تكون المياه ملوثة أيضا بنفس المشكله، وقد ترجع الأسباب إلى تلوث أيدى الطفل عند تناول طعامه مما نقل إليه العدوى.

وقالت الدكتوره نهال الرفاعي أستاذ طب الاطفال قصر العينى، إن الكثير من الأعراض قد تشير إلى إصابة الطفل بجرثومة المعدة، ولكن لا يمكن أبدا الجزم إلا من خلال الكشف الجيد على الطفل من قبل المختص بأمراض الاطفال، ثم مقارنة الأعراض وإجراء تحليل براز h.pilory الخاص بالكشف عن وجود جرثومة المعدة في البراز من عدمه.

ولكن وأثناء تلك الفترة يكون الطفل معانيا بالفعل من الكثير من العلامات والأعراض التي تظهر وتختلف حدتها من طفل الى آخر ، ومن درجة عدوى إلى اخرى، ومن بين أهم هذه العلامات:

-الشعور الدائم بالغثيان والرغبة في القئ

-التقيؤ بالفعل لدى الكثير من الحالات

-اضطرابات في المعدة وآلام بالمعدة والبطن متكرره وتلك الشكوى مزعجة للطفل

-لا شك أن شهية الطفل تتاثر بالفقدان أو الضعف الشديد أو الخوف من تناول الطعام نتيجه الغثيان الشديد

-نزول في وزن الطفل ملحوظ نتيجة اضطراب شهيته وعدم تناوله الطعام بشكل منظم وجيد

-ضعف عام