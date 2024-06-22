شكرا لقرائتكم خبر عن للآباء.. 6 عادات غذائية شائعة يجب منعها للحفاظ على صحة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الآباء تحديات في ضمان عادات الأكل الصحية لأطفالهم وسط تزايد الخيارات الغير الصحية المتاحة أمامهم وصعوبة السيطرة أو الحد منها والتي تحتوى على مستويات عالية من السكر والدهون غير الصحية والمواد المضافة الاصطناعية، ويرصد موقع "تايمز أوف انديا" 6 عادات غذائية شائعة يجب على الأطفال تجنبها.

العادة الأولى.. الإفراط في استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية

يعد الإفراط في تناول السكر أحد المخاوف الرئيسية على الأطفال، حيث تسبب مشاكل مثل السمنة وتضر بصحة الأسنان وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لذلك يجب على الآباء تجنب إعطاء أطفالهم الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية بانتظام، واختيار الأطعمة الطبيعية الكاملة مثل الفواكه لأنها تساعد في توفير العناصر الغذائية الأساسية إلى جانب السكريات الطبيعية.

العادة الثانية.. تناول الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة والمعبأة على مستويات عالية من الدهون غير الصحية والملح والمواد الحافظة، وتؤدي هذه الأطعمة إلى حالات صحية سيئة بما في ذلك الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، بدلًا من ذلك شجعي أطفالك على تناول وجبات طازجة مصنوعة من مكونات كاملة لضمان حصولهم على جميع العناصر الغذائية الضرورية.

العادة الثالثة.. تناول الوجبات السريعة

الوجبات السريعة تحتوي على مستويات عالية من السكر والدهون والملح، ويؤدي تناولها بشكل منتظم إلى زيادة الوزن وسوء العادات الغذائية، لذلك يجب التقليل من الذهاب لمطاعم الوجبات السريعة.

العادة الرابعة.. تخطي وجبة الإفطار

يعد تخطي وجبة الإفطار أحد الأسباب الرئيسية لضعف التركيز لدى الأطفال كما تضعف أدائهم أثناء فترة الدراسة، بالإضافة إلى تناول وجبات خفيفة غير صحية في النصف الأخير من اليوم، لذلك تأكدِ من تناول أطفالك وجبة إفطار متوازنة غنية بالبروتينات والدهون الصحية التي ستساعدهم في الحفاظ على نشاطهم وتركيزهم طوال اليوم.

العادة الخامسة.. الأكل الطائش

تشجيع ممارسات الأكل الواعية من خلال تحديد أوقات منتظمة للوجبات وتجنب عوامل تشتيت الانتباه مثل تناول الطعام أمام شاشات التليفزيون والموبايل، سيساعد ذلك الأطفال على إيلاء المزيد من الاهتمام لجوعهم ومنع الإفراط في تناول الطعام.

العادة السادسة.. المكافأة بالوجبات السريعة والحلوى غير الصحية

استخدام الوجبات السريعة أو الحلوى السكرية كمكافأة يُعزز فكرة أن الطعام غير الصحي أمر مرغوب فيه، ابحث عن مكافآت غير غذائية مقابل السلوك الجيد، مثل قضاء وقت إضافي في اللعب أو القيام بنشاط مفضل أو إهدائهم لعبة صغيرة.