ابتسامة كيت من شرفة القصر عكست فرحتها للعودة إلى نشاطها الملكي

بعد ثلاثة أشهر من العلاج الكيميائي الذي سيستمر "لبضعة أشهر أخرى"، اعترفت الأميرة كيت بأنها "لم تخرج من دائرة الخطر بعد".ويعتبر انضمامها إلى أفراد العائلة المالكة في مناسبة "Trooping the Colour" جلب لها فرح كبير، وعكس عدم تعرضّها لأي من الضغوط من قبل العائلة المالكة لدفعها إلى ما يتجاوز ما تشعر أنه مناسب لجسدها وعائلتها.

وأصرّ المتحدثون بإسم قصر كنسينغتون على أن ظهورها لم يكن بأي حال من الأحوال عودة كاملة إلى الحياة العامة، وأن كيت لن تكون في وندسور ليوم "Garter Day" غد، ولا في "Royal Ascot" هذا الأسبوع. إذا شعرت بأنها بحالة جيدة، فقد نراها مرة أخرى خلال الزيارة الرسمية اليابانية هذا الشهر، أو في ويمبلدون.

و قالت كيت في رسالتها: "أنا أتعلم أن أكون صبورة." يجب على الجمهور أيضًا أن يتعلم الصبر وأن يستمر في منحها "الوقت للشفاء" الذي طلبته.

و كأحد اللحظات المهمة في كتب التاريخ الملكي، ستحتل هذه اللحظة مكانة عليا.

جنبًا إلى جنب، رغم التحديات ولكن متحدين بتشخيصات السرطان والتفاني في الواجب، ظهر الملك والأميرة ويلز معًا في موكب عيد ميلاده، "تروبينج ذا كولور".

و نادراً ما يحدث شيء بالصدفة عندما يتعلق الأمر بالصور الملكية والرسائل. منظر تشارلز جنبًا إلى جنب مع الأميرة على شرفة قصر باكنغهام كان يتحدث كثيرًا عن فخره بكنته الحبيبة. الاثنين تشاركوا محادثات بجانب السرير في كانون ثاني يناير الماضي عندما خضع كلاهما لعلاج كشف أنهما مصابان بالسرطان.

و في أول ظهور رسمي لها منذ يوم عيد الميلاد - وهو ظهور بدا غير مرجح قبل أيام قليلة فقط - بدت الأميرة سعيدة ومسترخية، دون إظهار أي علامة على "الأوقات الصعبة" التي تحدثت عنها منذ إعلان تشخيصها بالسرطان في مارس.

و خرجت من القصر في العربة الزجاجية وسط هتافات الحشود التي تحدّت الأمطار الغزيرة لرؤية كيت لأول مرة منذ ستة أشهر. فريق ويلز كان في حالة معنوية عالية. في ثوب أبيض من تصميم جيني باكهام وقبعة من تصميم فيليب تريسي، كانت كيت تضحك معظم الطريق إلى هورس غاردز باراد مع الأمير جورج، عشر سنوات، والأميرة شارلوت، تسع سنوات، والأمير لويس، ست سنوات، الذي بدا وكأنه يضحك أمه وإخوته.

و في موكب عيد ميلاده الثاني كقائد أعلى، بدا الملك شارلز ملك بريطانيا ، 75 عامًا، و الذي يتلقى أيضًا علاجًا للسرطان، قام بتنازل صغير لوضعه الصحي، حيث سافر إلى ومن العرض واستعرض القوات مع الملكة في العربة الملكية الأسكتلندية، بدلاً من ركوب الخيل.

و في العام الماضي، ركب نوبل، الفرس الهائج الذي أهدته الشرطة الملكية الكندية (RCMP) للملك، والذي أثبت أنه صعب التعامل وأطلق عليه بعض المراقبين الملكيين لقب "نوبل المشاغب".

و في خطوة تضامنية، ركبت الأميرة آن، 73 عامًا، وهي فارسة أولمبية سابقة، نوبل الذي اختبر مهارات الأميرة آن أثناء تنقلها حول نصب الملكة فيكتوريا في جولة غير مخططة.

و في زيها الرسمي للبلوز والرويالز، قامت آن أيضًا بدورها الاحتفالي كعصا ذهبية في الانتظار، المكلفة بضمان السلامة الشخصية للملك. ركبت بجانب العقيدين الملكيين الآخرين، أمير ويلز، 41 عامًا، في زي الحرس الويلزي، ودوق إدنبرة، 60 عامًا، العقيد في الحرس الاسكتلندي، على خيولهم الكندية الملكية، داربي وسانت جون.

و في حظيرة الحرس الملكي و الأحصنة الملكية ، شاهد جورج وشارلوت ولويس العرض الذي ضم أكثر من 1,250 جنديًا، 200 حصان و400 موسيقي من مكتب اللواء العام، فوق ساحة العرض.

و فرح بالمزاح الذي ينتظره كان الجمهوربإنتطاره ، بعد أن خطف لويس العرض. إذا كان مكتب اللواء العام قد شعر ببعض الملل، جاء لويس لإنقاذ الموقف، فرفع نافذة بكل قوته. بعد ذلك بقليل، شوهد يعبث بسلاسل الستائر، مما دفع كلير بالدينغ، التي كانت تؤدي مهام التعليق لصالح بي بي سي، إلى التحذير مازحة: "لا تكسر هذا".

من يمكنه لوم لويس إذا، بعد حوالي 38 دقيقة من موكب استمر ساعة، بتاريخه الذي يعود إلى عام 1748، بدأ عقله في الترحال وبدأ يتثاءب بشكل كبير. ولكن بعد سبع دقائق، عاد إلى حالته المعتادة، يهز وركيه ويرقص على نغمات الفرق الموسيقية، تحت أنظار شقيقته التي كانت بدت غير موافقة بعض الشيء.

و بعد ثلاثة أشهر من العلاج الكيميائي الذي سيستمر "لبضعة أشهر أخرى"، اعترفت كيت بأنها "لم تخرج من دائرة الخطر بعد".

ومع أن إنضمامها إلى العائلة المالكة في مناسبة "Trooping the Colour" جلب لها فرح كبير، ولكن لا يوجد أي ضغط من العائلة المالكة لدفع نفسها إلى ما يتجاوز ما تشعر أنه مناسب لجسدها وعائلتها.مع أن

قصر كنسينغتون أصرّ على أن ظهورها لم يكن بأي حال من الأحوال عودة كاملة إلى الحياة العامة، وأن كيت لن تكون في وندسور ليوم "Garter Day" غد، ولا في "Royal Ascot" هذا الأسبوع. إذا شعرت بأنها بحالة جيدة، فقد نراها مرة أخرى خلال الزيارة الرسمية اليابانية هذا الشهر، أو في ويمبلدون.

قالت كيت في رسالتها: "أنا أتعلم أن أكون صبورة." يجب على الجمهور أيضًا أن يتعلم الصبر وأن يستمر في منحها "الوقت للشفاء" الذي طلبته.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :