دراسة تؤكد استخدام السجائر الإلكترونية ارتفع بمقدار 10 أضعاف خلال 3 سنوات

توصلت دراسة حديثة إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية "الفيب" عالي القوة ارتفع بمقدار 10 أضعاف خلال ثلاث سنوات فقط مع اختيار أكثر من نصف المستخدمين الشباب لأقوى سوائل السجائر الإلكترونية.

وكانت الزيادة الأكبر بين الفئة العمرية من 18 إلى 24 عامًا، حيث يستخدم أكثر من نصفهم الآن أقوى انواع السجائر الإلكترونية.

كما وجدت ارتفاعات في الوزن في الفئات العمرية الأكبر سنا وبين المدخنين الحاليين والمدخنين السابقين، وفقا للدراسة التي أجرتها جامعة كوليدج لندن.

نظر الباحثون في ردود الاستطلاع من 7314 من مستخدمي السجائر الإلكترونية البالغين في إنجلترا بين عامي 2016 و2024 لمعرفة كيف تغير استخدام قوى النيكوتين المختلفة في تلك الفترة.

لتقييم الاستخدام الحالي لنقاط قوة النيكوتين بين عامي 2022 و2024، نظر الباحثون في بيانات المسح من ويلز واسكتلندا.

وصنف الفريق السوائل الإلكترونية التي تحتوي على 20 ملجم/مل من النيكوتين أو أكثر على أنها عالية القوة.

ووجد الباحثون أن السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة تميل إلى استخدام النيكوتين عالي القوة.

وقالت المؤلفة الرئيسية، الدكتورة سارة جاكسون: "تزامن توقيت الارتفاع في شعبية السجائر الإلكترونية عالية القوة مع إدخال السجائر الإلكترونية الجديدة التي يمكن التخلص منها، والتي يحتوي الكثير منها على سوائل إلكترونية بتركيزات النيكوتين عند الطرف العلوي من الحد القانوني". 20 ملجم/مل

وتشير نتائج الدراسة إلى زيادة في نسبة مستخدمي الـ vapers الذين يستخدمون الانواع الاستهلاكية من السجائر الالكترونية وأجهزة البودات الذين لم يعرفوا مدى قوة السائل الإلكتروني الذي يحتوي على النيكوتين.

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