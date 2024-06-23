شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مخاطر صحية تنقلها المكملات الغذائية لجسمك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - يعتمد الكثيرون على المُكملات الغذائية كمصدر رئيسي لبعض العناصر التي يحتاجها الجسم، لكن المخاطر التي قد تترتب على استخدامها دون استشارة طبية ربما تكون خطيرة لدرجة أنها قد تصل إلى الوفاة، كما حدث مؤخرًا في اليابان.

وأظهرت دراسة حديثة أجريت في كندا زيادة ملموسة في أعداد المراهقين الذين يتناولون المكملات اللازمة لبناء العضلات، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تنطوي على مخاطر بالغة على صحة الشباب.

ورصدت الدراسة التي أجريت في جامعة تورنتو الكندية تزايدا كبيرا في معدلات تناول مكملات مثل البروتين والكرياتين لدى هؤلاء المراهقين.

وشملت الدراسة 912 متطوعا، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و30 عاما، وتوصلت إلى أن 60% من المشاركين أقروا بتناول ألواح البروتين بينما يتناول 50% مساحيق ومشروبات البروتين التي يشيع استخدامها باعتبارها من المكملات الغذائية لبناء العضلات، مع تزايد عدد الذكور الذين يتناولون هذه المكملات مقارنة بالنساء.

ويقول كايل جانسون رئيس فريق الدراسة بحسب موقع “دويتشه فيله”: “لقد كشف الفتيان والرجال المشاركون في الدراسة أنهم تناولوا ثلاثة أنواع من المُكملات الغذائية على الأقل على مدار العام الماضي”، مضيفا في تصريحات لموقع “سايتيك ديلي” المتخصص في الأبحاث العلمية أن “هذه الأرقام توضح تزايد اهتمام الفتيان والرجال بالحصول على الجسم المثالي”.

وأكد الباحثون ضرورة أن يتابع خبراء الصحة وصناع السياسات هذه الظاهرة باهتمام؛ بغرض تحسين استراتيجيات الصحة العامة وجهود التوعية وتشديد القواعد المنظمة لبيع هذه النوعية من المكملات.

وكانت شركة “كوباياشي فارماسوتكل” اليابانية قد أعلنت مؤخرًا حالتَي وفاة جديدتين، يُحتمَل أن تكونا مرتبطتين بتناول مكمّلات غذائية من إنتاجها، في فضيحة تتصاعد الضجة حولها.

وتحتوي المكمّلات الغذائية، التي تسببت في أربع حالات وفاة حتى موعد كتابة التقرير، على نوع من الأرزّ المخمر بالخميرة يسمى “بيني كوجي” أو أرز الخميرة الحمراء. وسُوّق لهذا الأرزّ على أنه يخفّض نسبة الكولسترول الطبيعي في الدم، لكنّ دراسات تحذّر منذ سنوات من إمكان انطواء هذا المكوّن على مخاطر، حيث إن تركيبته الكيميائية قد تؤدي إلى مشاكل في الكبد والكلى.

وتُحقق الشركة اليابانية ووزارة الصحة في اليابان بأكثر من 100 حالة استشفاء يُحتمل أن تكون مرتبطة بهذه المكمّلات الغذائية. وأوضحت الشركة في بيانها أن الشخصين اللذين أعلنت وفاتهما كانا يستخدمان أحد مجموعات المكملات الغذائية الثلاث المشتبه بكونها مضرّة.

وأعلنت شركات يابانية سحب منتجات مشتقة أخرى، مثل مشروب الساكي الفوار وصلصة السلطة ومعجون فول الصويا المخمر “ميسو”.