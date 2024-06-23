متى يصبح الشعور بألم الأطراف خطيراً ؟

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت الرابطة المهنية لأطباء الروماتيزم بألمانيا، إن آلام الأطراف تنقسم إلى آلام حادة وأخرى مزمنة.

وأوضحت الرابطة، أن أسباب آلام الأطراف الحادة تتمثل في إصابات المفاصل والعضلات كالإصابات الرياضية والإجهاد المفرط ومشكلات الظهر والعمود الفقري.

كما تشمل أسباب الآلام الحادة عدوى الجهاز الهضمي واضطرابات الدورة الدموية، مثل: تجلط الدم، والأمراض المعدية مثل الحمى الغدية، وحمى الضنك، والنكاف، والتهاب الدماغ المنقول بالقراد وداء لايم.

أما أسباب آلام الأطراف المزمنة، والتي تستمر على مدار أسابيع أو شهور وأحياناً لسنوات، فتكمن في أمراض المفاصل مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل والفصال العظمي، وأمراض العظام مثل هشاشة العظام.

وقد ترجع أسباب آلام الأطراف المزمنة أيضاً إلى الاضطرابات الأيضية مثل الاعتلال العصبي السكري وداء النقرس، كما أنها قد تنذر بالسرطان. وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال حدوث آلام الأطراف على نحو مفاجئ أو استمرارها على مدار فترة طويلة وإذا كانت شديدة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى وفقدان الوزن غير المبرر والقيود الحركية.

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