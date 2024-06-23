شكرا لقرائتكم خبر عن ما التوقيت المناسب للمشى فى موجة الحر الشديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يتطلب المشي أثناء موجة الحر اتخاذ احتياطات للوقاية من الأمراض المرتبطة بالحرارة، لذلك يجب على أولئك الذين يمشون يوميًا أن يهتموا بعوامل معينة قبل الخروج في الشمس، وسط موجة الحر الشديدة، لذلك يصبح تحديد الوقت المناسب للمشي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة والسلامة وتفادى التعرض للمخاطر الصحية، حسبما أفاد موقع "Healthline".

التعرض لفترات طويلة للحرارة الشديدة يمكن أن يؤدي إلى أمراض مرتبطة بالحرارة مثل الإنهاك الحراري أو حتى ضربة الشمس، والتي يمكن أن تهدد الحياة، لذلك ما الوقت المناسب للمشي؟.

يُفضل المشى في الصباح الباكر أو في المساء بعد غروب الشمس، حيث يكونا أوقاتًا أكثر برودة خلال اليوم بسبب انخفاض درجات الحرارة وضوء الشمس المباشر، هذا يمكن أن يجعل المشي أكثر راحة وأمانًا.

يعتبر الصباح الباكر (قبل الساعة 7 صباحًا) وفي وقت متأخر من المساء (بعد الساعة 6 مساءً) بشكل عام أفضل وقت للمشي أثناء موجة الحر.

عادة ما تكون درجات الحرارة أقل في الصباح، مما يجعل المشي أكثر راحة وأمانًا، حيث تكون الشمس منخفضة في الأفق، مما يقلل من التعرض المباشر للأشعة الضارة والحرارة الشديدة، كما أن مستويات الرطوبة تكون منخفضة في الصباح الباكر، مما يسمح بتبريد أكثر كفاءة من خلال التعرق.

أما خلال المساء، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مع غروب الشمس، مما يجعلها أكثر راحة، كما هو الحال في الصباح الباكر، حيث تكون شدة الشمس أقل، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، فالمشي بعد غروب الشمس يمكن أن يوفر نهاية هادئة لليوم ويساعد على الاسترخاء والنوم.

فيما يلى.. نصائح للوقاية من أي مضاعفات مرتبطة بالمشى خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف:

- حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد المشي.

- تجنب المشروبات السكرية لأنها يمكن أن تؤدي إلى جفاف الجسم.

- اختر ارتداء ملابس خفيفة الوزن وفضفاضة وفاتحة الألوان تسمح لك بالتهوية وتعكس ضوء الشمس.

- استخدمى كريمًا واقيًا من أشعة الشمس.

- ارتدي النظارات الشمسية وقبعة واسعة الحواف لحماية وجهك من الأشعة فوق البنفسجية.

- استمع إلى جسدك وتعرف على علامات الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الدوخة أو الغثيان أو التعرق الزائد.

- توقف عن المشي وابحث عن الظل إذا شعرت بأى أعراض مرتبطة بالحرارة.

- اختر مسارات أو طرقًا للمشى تكون مظللة.

- أثناء موجة الحر، فكر في تقليل كثافة ومدة المشي لتجنب الإرهاق.

- ابق على اطلاع بتوقعات الطقس في منطقتك، وتجنب المشي خلال ساعات الذروة عندما تكون درجات الحرارة في أعلى مستوياتها.